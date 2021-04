Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Już od marca rodziny z całej Polski czekają na informacje o rozpoczęciu ósmego sezonu działania parku. Doświadczenia zdobyte w roku ubiegłym potwierdzają, że Magiczne Ogrody są miejscem bezpiecznym. Jego obszar pozwala na przyjęcie wielu gości, bez ryzyka tworzenia się grup. Dodatkowym atutem jest roślinność, której ilość korzystnie wpływa na odporność zwiedzających. Zatem czas spędzony w parku budzi nadzieję. Oczywiste jest także przestrzeganie wszystkich obowiązujących regulacji sanitarnych. Kiedy zatem można będzie przyjechać do Trzcianek? Bezpiecznym będzie podanie informacji, że rodzinny park otworzy swe bramy najprawdopodobniej w drugiej połowie maja.

Co zastaną tam goście ? Do strumyków i wodospadów prowadzą szerokie alejki, przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W Magicznych Ogrodach są mostki, ławki, zacienione miejsca i zagajnik. Można przystanąć na punktach widokowych i spędzić czas na plaży i stawie z tratwami. Rodzice małych dzieci mają do dyspozycji przestronne toalety z przewijakami i w razie potrzeby pomoc medyczną. Na kierowców czekają bezpłatne parkingi na 1500 miejsc. Na wszystkich ogródki restauracyjne i kawiarnie.

Wejdź do świata baśni

Spacerując po parku odwiedzający spotykają elementy baśniowej opowieści. Jej poznanie baśni zaczyna się od Domu Czarodzieja. Kolejno pojawia się Ogród Wróżek, Tratwy i Kwiatowa Dolina. Koniecznie trzeba odwiedzić Krasnoludzki Gród i Drzewa, tam czeka zabawa na 3 poziomach.

Wyjątkowe atrakcje

Każda z krain zaprasza do skorzystania z wyjątkowych atrakcji. Są wśród nich drewniane huśtawki i karuzele napędzane siłą mięśni. Jest Krasnoludzka Wieża Prób, czyli 15 – metrowa zjeżdżalnia. Są podziemne tunele i linowe mosty na wysokości koron Drzew.

Bohaterowie Ogrodów

Opowieść Magicznych Ogrodów ma swoich bohaterów. W czasie spaceru po ogrodowych alejkach spotkamy Czarodziejów, Krasnoludy, Wróżki Smużki. Bulwiaki, Robanki i włochate Mordole mieszkają tylko w Magicznych Ogrodach.

Ogród pełny jest kwiatów. Park szczyci się posiadaniem prawdziwie polskiej, unikalnej odmiany tulipanów „Magiczne Ogrody”, która powstawała 25 lat pod okiem jedynego polskiego hodowcy, Romana Szymańskiego.

W parku znajdujemy kolekcje róż Kordesa, piwonii i hortensji. Rosną tu rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

Park zmysłów

Magiczne Ogrody to także pierwszy polski park sensoryczny. Starannie zaprojektowana przestrzeń pomaga we właściwym działaniu zmysłów najmłodszych gości. Wszyscy zwiedzający zetkną się z intensywnymi kolorami, dźwiękami, zapachami, dotykiem i smakiem.

Przyjazne miejsce

Aby skorzystać z całej oferty parku, wielu gości mówi, że cały dzień na to nie wystarczy. Można wynająć dostępne w okolicy miejsca noclegowe i cieszyć się kilkudniowym pobytem w Magicznych Ogrodach.

To turystyczne serce Lubelszczyzny. Stąd blisko jest do cichego i urokliwego Janowca i do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, renesansowej perły południowej Polski.