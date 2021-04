Telefon iPhone 11 nieustannie cieszy się dużą popularnością. Wciąż nowoczesny design i niezawodny system to jego niewątpliwe zalety. Czy jednak rzeczywiście warto kupić ten smartfon? Czy jest to opłacalna inwestycja?

Smartfony Apple zawsze cieszą się ogromną popularnością użytkowników. Tak jest właściwie z każdym modelem. To samo możemy powiedzieć o iPhone 11, który miał swoją premierę w 2019 roku. W dzisiejszych czasach technologie zmieniają się i ulepszają dosłownie z miesiąca na miesiąc. Dlatego też wiele osób zastanawia się, czy kupowanie takiego telefonu ma jeszcze w ogóle sens. Szczerze mówiąc, właściwości mają tu bardzo solidną podstawę, jednak przy tym wciąż powinniśmy pamiętać, że mówimy jednak o prawdziwym gigancie. Apple wyprzedza konkurencję w zakresie nowoczesności urządzeń, dlatego też eksperci twierdzą, że ich urządzenia wcale nie mają tak krótkiego ”terminu przydatności”. Sprawdźmy więc, czy rzeczywiście tak jest. Czy warto kupić iPhone11?

Apple iPhone 11 – podstawowe dane techniczne

Telefon iPhone 11 nie jest już nowością na rynku. Jednak nie zmienia to faktu, że wciąż jest to naprawdę świetny sprzęt. Widać to już na pierwszy rzut oka. Sam jego design jest niezwykle nowoczesny i minimalistyczny, co jest bardzo charakterystyczne dla Apple. Model dostępny jest w aż 6 kolorach, w tym w dwóch klasycznych, czyli białym i czarnym. Nie ma wątpliwości, że ten telefon będzie doskonale wyglądał jeszcze przez przynajmniej kilka lat.

Przejdźmy jednak do ważniejszych kwestii, czyli do specyfikacji technicznej. iPhone 11 to przede wszystkim bardzo szybkie i wydajne urządzenie. A to wszystko za sprawą procesora A13 Bionic oraz niezawodnego systemu iOS. Przyczynia się do tego także pamięć RAM o wielkości 4 GB.

Jedną z największych zalet, jaką oferuje nam iPhone 11, jest aparat. Ten smartfon robi po prostu genialne zdjęcia, a umożliwiają to dwa aparaty 12 MP z obiektywem ultraszeroko­kątnym i szeroko­kątnym. Możliwe jest również nagrywanie filmów 4K Ultra HD.

Apple iPhone 11 – ile kosztuje?

Decydując się na zakup iPhone 11, otrzymujemy sprzęt o świetnych parametrach, w naprawdę atrakcyjnej cenie. Nie od dziś wiadomo bowiem, że wraz z wydaniem nowszych modeli, ceny tych poprzednich mocno spadają. Aktualnie na https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/apple-apple-iphone-11-64gb-black-new.bhtml iPhone 11 kupimy już nawet za nieco ponad 2800 zł. To naprawdę doskonała okazja. Oczywiście koszt telefonu może się różnić w zależności od wybranej pojemności urządzenia.