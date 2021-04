Tarnobrzescy policjanci i prokurator zakończyli śledztwo dotyczące udziału w obrocie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. W tej sprawie zatrzymano 8 osób, którym przedstawiono łącznie 36 zarzutów popełnienia przestępstw z Ustawy o zwalczaniu narkomanii. Śledczy zabezpieczyli środki odurzające w postaci marihuany, amfetaminy oraz substancje psychotropowe w postaci ecstasy. Podejrzani za popełnione czyny będą odpowiadać przed sądem.

Kilkunastu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu brało udział w czynnościach przeciwko osobom zajmującym się nielegalnym „biznesem narkotykowym”.

W październiku 2020 roku w zainteresowaniu policjantów znalazło się dwoje mieszkańców Tarnobrzega – 25-letni mężczyzna i jego partnerka rozprowadzali narkotyki i przekazywali je do sprzedaży innym osobom. Podczas przeszukania w domu jednorodzinnym funkcjonariusze zabezpieczyli u mężczyzny substancje psychotropowe w postaci amfetaminy i marihuany. Śledczy ustalili, że odbiorcą, który rozprowadzał narkotyki tej pary był 19-letni mężczyzna.

Zabronione substancje trafiały do mieszańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Była to amfetamina i marihuana.

Grozi im 15 lat więzienia

W toku dalszych intensywnych czynności, ustalono osoby od których 25-latkowie nabywali środki narkotyczne. Byli nimi dwaj mężczyźni, 25-letni tarnobrzeżanin i 35-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policjanci zatrzymali te osoby. Starszy z mężczyzn posiadał plantację marihuany. Policjanci zabezpieczyli u 35-latka, 830 g ziela konopi indyjskich stanowiących 1 600 tys. jednorazowych porcji narkotyku o wartości czarnorynkowej 33 tys. złotych.

W tej sprawie policjanci zatrzymali 8 osób w wieku od 19 do 35 lat – to mieszkańcy Tarnobrzega, Stalowej Woli i powiatu powiat tarnobrzeskiego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie tym osobom prokuratorskich zarzutów, łącznie 36 zarzutów popełnienia przestępstw z Ustawy o zwalczaniu narkomanii. Najcięższym z nich to zarzut udział w obrocie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych oraz uprawa i wytworzenie znacznych ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste za co grozi kara od 3 miesięcy do lat 15 pozbawienia wolności.

W tej sprawie zabezpieczono ponad 850 g marihuany o wartości czarnorynkowej 34 tys. zł oraz 13 g amfetaminy o wartości czarnorynkowej 500 zł, oraz 20 g ecstasy o wartości czarnorynkowej 800 zł.

Wobec zgromadzonych dowodów i ilości zatrzymanych narkotyków prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy 25-letniego mężczyzny. Skład orzekający nie miał wątpliwości co do potrzeby zastosowania tego środka zapobiegawczego. 25-latek na proces poczeka w areszcie, gdzie spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące. Wobec czterech mężczyzn prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji zakazu kontaktowania się oraz poręczenia majątkowe.