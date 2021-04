Most o długości 392,7 metra, wiadukt z wykorzystaniem prawie 40-metrowej konstrukcji ze specjalnej blachy falistej – zobacz ciekawe obiekty inżynierskie na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem.

Budowa drogi ekspresowej S19 w okolicach Niska to inwestycja z wielkim rozmachem. Ale wrażenie robią również specjalistyczne konstrukcje i obiekty inżynierskie.

Most na Sanie i dwie nitki S19

Bez wątpienia najciekawszy jest budowany most na Sanie, na wysokości Nowej Wsi i Zarzecza, gdzie szerokość rzeki to 110-120 metrów. Rozmiary tej przeprawy to 392,7 metra długości i 28,8 m szerokości.

– Budowany obiekt będzie składał się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana będzie jezdnia z 3 pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi – informuje GDDKiA w Rzeszowie.

Długość przęsła nurtowego, pomiędzy głównymi podporami, to 142 metry. Budowane jest metodą nawisową.

Zaczynając od filarów znajdujących się po obu stronach rzeki, przy pomocy specjalnych wózków, tzw. trawelerów, sukcesywnie wykonuje się kolejne segmenty.

Imponujące są również liczby dotyczące danych materiałowych: zbrojenie obiektu ogółem – 2 012 739 kg, w tym zbrojenie ustrojów nośnych – 1 490 966 kg, beton obiektu ogółem 13 387 m3, w tym beton ustrojów nośnych 9 240 m3, nawierzchnie łącznie (wiążąca i ścieralna) – 16 881 m2.

W marcu zakończył się ważny etap realizacji tej inwestycji. – Zabetonowany został zwornik na prawej jezdni mostu, czyli lewobrzeżny nawis został połączony z prawobrzeżnym, a tym samym połączone zostały dwa brzegi rzeki San – informował Bartosz Wysocki, rzecznik prasowy oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Obecnie trwa budowa drugiej części mostu, na której znajdzie się lewa nitka S19. Zadanie realizuje firma Mosty Łódź S.A.

Droga ekspresowa S19 na wysokim nasypie

Kilometr od budowanego mostu powstaje wiadukt nad drogą powiatową Wolina – Nowa Wieś – Przędzel. Ze względu na ten właśnie obiekt, od mostu na Sanie droga ekspresowa S19 będzie biegła po wysokim nasypie, sięgającym nawet 12 metrów.

Sam wiadukt budowany jest z wykorzystaniem technologii SuperCor. Chodzi o konstrukcje z blach falistych, które charakteryzują się dużą sztywnością.

– Wykorzystują one współpracę z otaczającym je gruntem do przenoszenia obciążeń, dzięki czemu ich nośność jest znacznie większa od nośności tradycyjnych konstrukcji z blach falistych – informuje firma ViaCon Sp. z o.o., która od 2008 roku wytwarza konstrukcje SuperCor w Rydzynie pod Lesznem.

– Pierwsze konstrukcje SuperCor montowano już w latach 80. XX wieku w USA. Na rynku polskim pojawiły się one w 2000 roku. Współcześnie wykorzystywane są w wielu krajach na całym świecie i bardzo często stosowane są jako przejścia dla zwierząt – informuje spółka ViaCon.

Przeszło 30-metrowej długości „tunel” z blachy falistej został już niemal całkowicie przykryty gruntem (tzw. zasypka inżynierska). Pod wiaduktem ma zmieścić się droga o dwóch pasach, każdy o szerokości 3 metrów, a także jednostronny chodnik (1,5 m). Górą pobiegnie droga ekspresowa S19.

Ile kosztuje budowa S19?

Oba obiekty budowane są na odcinku drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem (tzw. odcinek B), jest to część zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem)”.

Umowa na zaprojektowanie i budowę 9-kilometrowego odcinka Zdziary – Rudnik nad Sanem została podpisana 18 czerwca 2018 roku. Jej wartość to 286 886 390,59 złotych. Wykonawcą jest firma Mosty Łódź S.A.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana przez wojewodę Ewę Leniart 4 października 2019 roku. Zgodnie z umową, termin zakończenia prac na odcinku Zdziary – Rudnik nad Sanem to 18 października 2021 r.

