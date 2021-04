Znane są wyniki zeszłorocznego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dla powiatu stalowowolskiego i gmin z jego terenu przyznano ponad 28 mln zł, zaś dla powiatu niżańskiego i tamtejszych gmin blisko 11 mln zł. Największe dofinansowanie w tym rozdaniu, ponad 24 mln zł otrzymała Stalowa Wola.

– Dla województwa podkarpackiego została przyznana kwota 175 mln zł. Te finanse zostaną wykorzystane do tego, aby poprawić jakość dróg gminnych i powiatowych na terenie naszego regionu. Środki zostały skierowane na poszczególne zadania realizowane przez samorządowców z naszego terenu, te większe i te mniejsze. Łączy je jedno, troska samorządów o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo bez wątpienia dobrej jakości drogi wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa, ale również wpływają na polepszenie jakości życia naszych mieszkańców – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Opublikowane zostały listy podstawowe oraz listy rezerwowe. Oszczędności na przetargach dla zadań z list podstawowych będą konsumowane przez wnioski z list rezerwowych. – Im więcej oszczędności na zadaniach podstawowych tym więcej wniosków z listy rezerwowej uzyska dofinansowanie – zaznaczył Rafał Weber.

Dotacja na ponad 28 mln zł – lwia część dla Stalowej Woli

Powiat stalowowolski otrzymał dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 1015R Jamnica-Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów. – Jest to odcinek drogi o długości 1400 metrów ze ścieżkami rowerowymi. To jest bardzo dobry fundusz. Wszyscy wiemy, że wiele dróg zrobiliśmy w ramach tego funduszu, mam nadzieje, że wiele jeszcze zrobimy – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Kosztorysowa wartość inwestycji to nieco ponad 1,9 mln zł. Przyznana dotacja jest na poziomie 70 proc.

Najwięcej w tym rozdaniu otrzymało miasto Stalowa Wola na realizację dwóch zadań tj. przebudowę drogi gminnej nr 101001R o długości 1,659 km ul. Działkowej w Stalowej Woli oraz przebudowę drogi gminnej nr 100986R – ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli. – Ta informacja pokazuje kolejne wyzwania, które są przed samorządem, a które wyznaczają nam nową perspektywę rozwoju dlatego, że budowa, modernizacja dróg na terenie miasta Stalowej Woli to kierunek rozwoju gospodarczego, kierunek prowadzący do większego komfortu życia mieszkańców, ale również ich bezpieczeństwa. Ponad 24 mln zł dla miasta Stalowej Woli pozwolą nam zrealizować dwa wielkie projekty, a więc ulicę Działkową i ulicę Okulickiego. Otrzymujemy 80 proc. dofinansowanie, co daje nam możliwości do tego żeby nie tylko wykonać te zadania w najwyższej jakości, w odpowiednim czasie, ale również i tu chciałbym złożyć taką deklarację, że oszczędności, które będą związane z udzieloną dotacją, będą również przeznaczone na drogi. W ramach tych zadań będziemy na pewno chcieli poszerzyć projekt ulicy Działkowej o ulice Wałową i Podgórną – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Więcej na ten temat przeczytasz w najbliższym wydaniu Sztafety