Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo w prawie usiłowania rozboju, do którego doszło przy ul. Konstytucji 3-go Maja, na tarnobrzeskim osiedlu Serbinów. Pokrzywdzonym jest 66-letni mężczyzna, którego napastnik siłą przewrócił, żądając od niego portfela z pieniędzmi. Skuteczna obrona seniora i głośne wzywanie pomocy wystraszyły napastnika, który nie zabrał łupu, uciekł z miejsca zdarzenia, gubiąc lewego buta. Funkcjonariusze proszą o kontakt świadków przestępstwa.

Sprawca dalej poszukiwany

Do zdarzenia doszło we wtorek (23.03.2021r.), przed godz. 19, w rejonie klatki bloku nr 3, przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Młody mężczyzna zaatakował wtedy 66- letniego mężczyznę, który z zakupami wracał do mieszkania. Napastnik podszedł od tyłu do seniora, przewrócił go i zażądał oddania portfela. Postawa pokrzywdzonego skutecznie wystraszyła złodzieja, który bez portfela uciekł z miejsca przestępstwa, pozostawiając swojego lewego buta. Sprawca w jednym bucie oddalił się w rejon bloku nr 8.

Rysopis sprawcy:

Wiek ok. 20 – 30 lat, wysoki, szczupłej budowy ciała. Mężczyzna ubrany był w ciemną kurtkę, ciemne spodnie. Na głowie miał założoną czarną wełnianą czapkę, jego twarz była zasłonięta maseczką w ciemnym kolorze. Na skutek szarpania się z pokrzywdzonym, sprawca zgubił lewego buta- typu sportowego w czarnym kolorze.

Wszystkie osoby, będące świadkami zdarzenia, posiadające informacje w tej sprawie proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu, przy ul. 1-go Maja 2, telefon 47 825 3330 lub 47 825 34 41.