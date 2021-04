Pierwsze wizualizacje zawsze prezentują się niezwykle efektownie, mocno oddziałując na wyobraźnię. Skoro na ekranie wszystkie modele i detale wyglądają świetnie, właściciele oczekują że w rzeczywistości będzie jeszcze lepiej. Niestety wykonawcy czasami muszą sprowadzić ich na ziemię, uświadomić im pewne ograniczenia. Jednak dobierając odpowiednie materiały da się oddać założenia projektantów niezwykle wiernie. Dotyczy to również pokryć dachowych.

Naturalna, ceglana barwa wypalonej gliny czy szarość betonu są niezwykle charakterystyczne. Ale nie każdemu pasuje standardowy kolor dachówek i wtedy szuka czegoś więcej. Tutaj zdecydowanie większy wachlarz możliwości dają wyroby z ceramiki. Wystarczy obejrzeć katalog na stronie https://polskiecentrumdachowe.pl/ aby się o tym naocznie przekonać. Wynika to z właściwości gliny, którą łatwiej pokryć barwnikami i dodatkami uszlachetniającymi. Jak mówią specjaliści Polskiego Centrum Dachowego: barwienie dachówek cementowych wymaga wielokrotnego malowania farbą akrylową. Dwu-, a nawet trzykrotnie. Można również użyć specjalnych dodatków wcześniej, podczas wytwarzania betonu. Jednak efekty nie będą równie trwałe, jak w przypadku ceramiki. Dachówki betonowe są zdecydowanie bardziej podatne na blaknięcie pod wpływem opadów atmosferycznych, ekspozycji na słoneczne promieniowanie UV.

Konserwacja dachówek glinianych jest zdecydowanie prostsza. Do utrzymania ich fabrycznej kolorystyki w zupełności wystarczy mycie wodą pod ciśnieniem. Średnio raz na 5-7 lat, w zależności od rodzaju surowca oraz zaleceń producenta. Z kolei dachówki cementowe wymagają nie tylko regularnego czyszczenia, ale też odnawiania powłoki ochronnej specjalistycznymi impregnatami. W najlepszym wypadku co kilkanaście lat. Wnioski są zatem proste: ceramiczne pokrycia dachowe zdecydowanie lepiej oddadzą barwne niuanse wizualizacji zaakceptowanego projektu budowlanego. Do tego takie dachówki lepiej znoszą upływ lat, zachowując pełnię walorów estetycznych przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił i środków. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że atrakcyjny wygląd to nie wszystko. Podczas wyboru materiałów do budowy dachu trzeba ocenić również ich specyfikację techniczną, parametry fizyczne. Aczkolwiek oferta hurtowni, takich jak PCD jest na tyle rozbudowana, że konsultanci z pewnością znajdą dachówki spełniające wszystkie wymagania.