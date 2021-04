Huta Stalowa Wola S.A. przekazuje zmodyfikowane egzemplarze moździerza 120 mm Rak i wozu dowodzenia do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Centrum otrzyma też nowy artyleryjski wóz rozpoznawczy.

23 kwietnia 2021 r. do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (CSAiU) zostanie przekazany jeden egzemplarz 120-mm moździerza samobieżnego Rak na podwoziu kołowym (M120K) oraz jeden egzemplarz artyleryjskiego wozu dowodzenia (AWD).

Większy zasięg moździerza Rak

Przekazywane pojazdy to zmodyfikowane wersje prototypów M120K i AWD, które zostały dostarczone do CSAiU po realizacji pracy rozwojowej. Modyfikacja polegała na dostosowaniu pojazdów do wersji, które obecnie służą w Siłach Zbrojnych RP, a więc zawierające zmiany wynikłe po doświadczeniach z eksploatacji sprzętu i uwzględnieniu uwag użytkownika.

Po modyfikacji, wyroby te będą przygotowane również do korzystania w zautomatyzowanym systemie magazynu oraz ładowania amunicji dłuższej niż przewidywał pierwowzór – a więc o zasięgu powyżej 10 km.

Przekazywane 2 egzemplarze pojazdów (M120K oraz AWD) to tylko część umowy realizowanej przez Hutę Stalowa Wola S.A. na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia.

W ramach aneksu do pierwotnej umowy na dostawę seryjną w latach 2016-2019 ośmiu kompanijnych modułów ogniowych (KMO), Huta Stalowa Wola zmodyfikuje wszystkie pięć KMO (40 moździerzy Rak) do wersji umożliwiającej wykorzystanie docelowej, dłuższej amunicji. Szóste, siódme i ósme KMO posiadają już wprowadzoną modyfikację.

Pojazdy artyleryjskie z HSW i nowa amunicja

Realizowane obecnie przez Hutę Stalowa Wola umowy na rzecz SZ RP w zakresie dostaw latach 2020-2021 elementów do dwóch KMO (umowa z roku 2019) oraz w latach 2022-2024 elementów do pięciu KMO (umowa z roku 2020) uwzględniają już przystosowanie sprzętu do użycia nowej, obecnie wprowadzanej do SZ RP amunicji.

Jednocześnie, w grudniu 2020 r., CSAiU otrzymało – zgodnie z podpisaną umową – w terminie, 2 egzemplarze moździerzy 120 mm na podwoziu kołowym. Po dostawie zmodyfikowanych egzemplarzy pojazdów – CSAiU dysponować będzie wozem dowodzenia oraz trzema moździerzami samobieżnymi do realizacji szkoleń artylerzystów.

Huta Stalowa Wola gotowa do podpisania umowy

Ostatnim elementem pozyskiwanych przez SZ RP kompanijnych modułów ogniowych w wersji kołowej jest artyleryjski wóz rozpoznawczy (AWR). Obecnie, z powodzeniem zakończono badania kwalifikacyjne (państwowe) konstrukcji i prowadzone są rozmowy na temat przeszkolenia załogi na tego typu sprzęcie oraz przygotowanie w przyszłości instruktorów do samodzielnego prowadzenia szkoleń AWR w trakcie ich dostawy.

Wykonawca jest gotowy do podpisania umowy na dostawę seryjną AWR jeszcze w 2021 roku.