W najbliższy poniedziałek rusza kolejny etap rejestracji osób chętnych do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Przez kolejne dwa tygodnie, począwszy od 26 kwietnia, zarejestrować się będą mogli wszyscy chętni między 18 a 47 rokiem życia.

Start kolejnego etapu rejestracji osób, które chcą się zaszczepić przeciw koronawirusowi ogłoszono na konferencji, którą w Kancelarii Premiera zwołano 20 kwietnia. Minister Michał Dworczyk ogłosił na niej harmonogram rejestracji na ostatni tydzień kwietnia i początek maja.

Kto może zarejestrować się szybciej?

Jak wynika z przedstawionych danych, do 9 maja będą mogli zarejestrować się wszyscy chętni dorośli Polacy. Warto dodać, że preferencyjnie będą traktowane osoby, które wypełniły internetowy formularz chęci zaszczepienia w lutym lub marcu. Osoby w wieku od 30 do 39 lat, które wypełniły formularz będą mogły zarejestrować się już 28 kwietnia. Z kolei rejestracja osób w wieku od 18 do 29 lat, które wypełniły formularz będzie możliwa już 4 maja.

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Przypomnijmy, zarejestrować się na szczepienie możemy poprzez kontakt z ogólnopolską infolinią pod numerem 989, przez portal www.pacjent.gov.pl bądź wysyłając SMS o treści „SZCZEPIMYSIE” na numer 880 333 333. Można także zarejestrować się w wybranym przez siebie punkcie szczepień.