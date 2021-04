Już po raz drugi rusza konkurs „Pracodawca przyjazny WOT”. Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, dlatego współpraca z pracodawcami jest dla formacji szczególnie ważna. Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy ponad 27 tysięcy żołnierzy OT, spośród których blisko 60% deklaruje stałe zatrudnienie. Żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym.

Wsparcie ze strony pracodawców jest nieocenionym bodźcem, który niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT.

Rozwijając projekt obejmujący informowanie i wsparcie merytoryczne z zakresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej skierowany dla pracodawców żołnierzy OT, Wojska Obrony Terytorialnej dążą do utrzymywania stałej relacji ze środowiskiem pracodawców celem wypracowania systemu motywacji i korzyści dla obu stron.

Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Istotnym elementem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych:

– mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób;

– małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób;

– średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób;

– podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

Konkurs prowadzony jest w 15 województwach, a wyłonionych zostanie aż 60 laureatów. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Komisja wyznaczona z Dowództwa wyłoni i wyróżni pracodawców, którzy zatrudniając żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, wdrażają rozwiązania ułatwiające łączenie służby z pracą, dostrzegają korzyści płynące z zatrudniania w swojej firmie żołnierzy OT, rozumieją znaczenie terytorialnej służby wojskowej w wymiarze nie tylko obronnym i społecznym, ale i biznesowym oraz dostrzegają w zatrudnianiu żołnierzy OT potencjał kompetencji – „umiejętności podwójnego zastosowania” cennych zarówno na rynku pracy jak i w życiu osobistym.

Zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 czerwca składają do swoich brygad nie tylko żołnierze OT. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierzy OT i cenią tę ideę mogą także samodzielnie zgłosić swoją firmę. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów, dostępne są na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/