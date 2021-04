Oddział Neonatologiczny w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ma nowego szefa. Od 1 kwietnia kieruje nim Joanna Walotek.

– Szpitale potrzebują nie tylko nowoczesnych oddziałów i najlepszego wyposażenia, ale przede wszystkim profesjonalnej i zaangażowanej w swoją pracę kadry. Nie jest łatwo pozyskać dzisiaj dobrych specjalistów, dlatego jestem bardzo zadowolony, że pracę u nas rozpoczęła doktor Joanna Walotek. Powierzyłem jej pełnienie obowiązków lekarza kierującego oddziałem i jestem przekonany, że doskonale poprowadzi stalowowolską neonatologię – mówi Grzegorz Czajka, dyrektor SPZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Joanna Walotek jest lekarzem młodym, ale już doświadczonym. Z noworodkami pracuje od 2014 roku, specjalizację z neonatologii odbyła w Klinice Noworodków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Przez ostatni rok pełniła obowiązki kierownika Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Teraz objęła analogiczne stanowisko w Stalowej Woli. – Bardzo podoba mi się tutejszy Oddział Neonatologiczny, jest dobrze wyposażony w sprzęt i widać, że był niedawno remontowany. Pomieszczenia są przytulne, a matki po porodzie przebywają wraz z noworodkami w pokojach w systemie “rooming-in”. Pokoje są 1- lub 2-osobowe, wyposażone w stanowiska do przewijania i kąpieli dzieci. Te dobre warunki mają dla matek duże znaczenie, to ważne, aby w pierwszych dniach po porodzie czuły się komfortowo. Jestem też zadowolona z pracy całej kadry oddziału, która świetnie wywiązują się ze swoich zadań i z dużą troską podchodzi do znajdujących się na oddziale matek oraz noworodków. Natomiast jeśli chodzi o ilość porodów, to porównując to chociażby do szpitala w Tarnobrzegu, w którym dotychczas pracowałam, Stalowa Wola nie ma się czego wstydzić. Jest około 50-60 porodów miesięcznie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest niezłym wynikiem. Choć wszyscy liczymy, że tych porodów zacznie w naszym szpitalu przybywać – mówi Joanna Walotek, p.o. lekarza kierującego Oddziałem Neonatologii.

Jej zatrudnienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli powinno ucieszyć młode mamy z jeszcze jednego powodu – już w maju wznowi swoją działalność Poradnia Neonatologiczna.

– Lubię doglądać dzieci, które miałam wcześniej na oddziale, ale uruchomienie tej poradni jest przede wszystkim bardzo ważne dla ich matek. Jeśli maluszek ma np. żółtaczkę, czy niepewne wyniki badań, czy jakieś inne problemy, to zawsze będą mogły przyjść do poradni i to skonsultować. To daje im poczucie bezpieczeństwa – mówi Joanna Walotek