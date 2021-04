Utalentowana solistka Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Andżelika Guściora znalazła się wśród półfinalistów 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Festiwal jest organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami odbywa się w reżimie sanitarnym.

Jury w składzie: Marta Maślanka (członkini formacji DesOrient, czołowa polska cymbalistka specjalizująca się w muzyce teatralnej i filmowej), Ewa Jakowicz-Tabęcka (skrzypaczka, pedagog, wykładowca w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. Con Fuoco) i Klementyna Umer (wokalistka, aktorka, której głos znacie z wielu bajek i seriali) w czasie obrad online, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami kandydatów do 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, zdecydowało o zaproszeniu na przesłuchania półfinałowe 32 osób.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej. W każdej z kategorii na przesłuchania półfinałowe, które tym razem, ze względu na pandemię, odbędą się bez udziału publiczności, zaproszonych zostało po 16 solistów. To właśnie w młodszej kategorii, wśród nominowanych do półfinału znalazła się m.in. niżanka Andżelika Guściora.