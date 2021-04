14 kwietnia zmieniona została organizacja ruchu na odcinku drogi krajowej nr 19 Zdziary-Zarzecze. Pojazdy poruszają się obecnie po jezdni tymczasowej oraz nowym odcinku S19.

– W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem, konieczna jest zmiana organizacji ruchu. Na odcinku DK19 Zdziary –Zarzecze (w km 407+132 do km 409+013) nastąpiło przełożenie ruchu pojazdów z istniejącej drogi krajowej nr 19 na jezdnię tymczasową w śladzie budowanych dróg dojazdowych oraz na wykonany odcinek drogi S19. Na odcinkach poprzedzających zmiany kierunku ruchu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h, natomiast na odcinkach prostych do 60 km/h – wyjaśnia Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Wprowadzona zmiana wynika z przyjętej technologii robót przy wykonaniu prac związanych z budową obiektów inżynierskich oraz wykonania w ramach budowy S19 odcinka nowobudowanej drogi krajowej nr 19.