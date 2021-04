Czerwone serce, w którym zmieści się około 120 – 140 kg plastikowych nakrętek stanie przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Identyczne serca znajdą swoje miejsce w gminach powiatu stalowowolskiego, w których dotychczas nie było tego typu pojemników.

11 pojemników zostało zakupionych ze środków budżetu powiatu stalowowolskiego, ich łączny koszt to ok. 15 tys. zł. 10 pojemników zostanie użyczonych gminom: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, każda otrzyma po dwa.

O ich dogodnej lokalizacji i dostępie dla mieszkańców zdecydują samorządy. Każda z gmin określi również na jaki cel będzie zbierać ten surowiec wtórny. Taka informacja będzie umieszczona na sercu.

– Zbierając nakrętki otwieramy się na potrzeby innych i uczymy prawidłowych postaw ekologicznych i społecznych. Zebrane nakrętki będą stanowiły realną pomoc dla osób potrzebujących, do czego serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego powiatu. Przy okazji załatwiania spraw w naszym urzędzie będzie można zostawić zebrane nakrętki. To inicjatywa, którą prowadzi już wiele samorządów. My również przyłączamy się do niej – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Obecnie ustalana jest osoba, do której trafi pomoc finansowa z zakupu nakrętek zebranych w sercu przed budynkiem starostwa.

Do pojemników można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor np. po środkach spożywczych – napojach, kawie, mleku, jogurtach, chemii gospodarczej – płynach do zmywania, szamponach, kosmetykach, płynach do płukania. Ważne, by nie wrzucać tam nakrętek zanieczyszczonych niebezpiecznymi dla środowiska pozostałościami m.in. po środkach ochrony roślin, olejach silnikowych, agresywnych substancjach chemicznych itp. Nakrętki należy wrzucać luzem, nie w workach foliowych.