Oddanie do użytku nowego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w stalowowolskiej lecznicy nie nastąpi w kwietniu jak pierwotnie zakładano. Zmiana terminu wynika z trwającego jeszcze procesu doposażania oddziału oraz niemożności przeniesienia sprzętu ze starej jednostki, który non stop wykorzystywany jest w walce o ludzkie zdrowie i życie.

Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli powstaje na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Jego oddanie planowano na kwiecień br., jednak te założenia trzeba było zweryfikować. Część budowlana inwestycji jest już zakończona.

– Pomieszczenia są gotowe, podobnie jak kolumny medyczne. Aktualnie doposażamy oddział w meble, czekamy jeszcze na brakujący sprzęt medyczny. Na ten moment jednak nie mamy możliwości uruchomienia nowego oddziału, głównie ze względu na to, że potrzebujemy na nim również tego sprzętu, który obecnie znajduje się na starym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie pracuje non stop. Znajduje się na nim 5 łóżek z respiratorami, które są cały czas i na bieżąco niezbędne do ratowania życia pacjentów chorujących na COVID-19. Nie możemy dezorganizować pracy oddziału, na którym bez przerwy walczy się o ludzkie życie. Aktualnie to jest dla nas priorytetem, a o przeprowadzce na nowy OAiIT zaczniemy myśleć, jak tylko fala zachorowań zacznie spadać, a łóżka z respiratorami nie będą tak obłożone. Sądzę, że otwarcie nowego oddziału nastąpi najwcześniej w drugiej połowie maja – mówi Grzegorz Czajka, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.