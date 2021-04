Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli mieszczący się przy ulicy Targowej 3 czeka w tym roku rozbudowa. Obiekt powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku. Zadanie finansowane będzie ze środków gminy Stalowa Wola, powiatu stalowowolskiego i KG Państwowej Straży Pożarnej.

Rozbudowa remizy przy ulicy Targowej 3, to bardzo oczekiwana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stalowej Woli inwestycja. Zadanie obejmie rozbudowę obiektu o część garażową i nadbudowę o świetlicę i część socjalną. W ramach rozbudowy powstaną dwa nowe duże boksy garażowe z wyjazdem na ulicę Strażacką. – To dobra wiadomość dla strażaków ze stalowowolskiej OSP, którzy obecnie korzystają z małych boksów garażowych. Budynek remizy powstał w latach 70-tych i część garażowa nie jest przystosowana wielkością do dużych samochodów, podobnie bramy garażowe. W efekcie, aby wjechać do garażu średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym trzeba składać lusterka, a zderzakiem dotknąć niemal ściany aby brama się zamknęła. Dodatkowo w garażu panuje ciasnota, a część sprzętu, łącznie z łodziami, przyczepą pompową i saniami lodowymi stoi w altance, która, z uwagi na brak miejsca w garażu, służy za wiatę garażową. To niestety nie sprzyja eksploatacji sprzętu silnikowego – mówi Mariusz Janeczko, prezes OSP Stalowa Wola.

Inwestycję realizuje gmina Stalowa Wola, która jest właścicielem budynku przy ulicy Targowej. Planowane środki na rozpoczęcie rozbudowy to 485 640 zł, z czego 50 tysięcy złotych pochodzi z budżetu powiatu stalowowolskiego, 150 tys. zł to środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, resztę zaś dokłada miasto. – Zgromadzone środki pozwolą ruszyć z inwestycją. W tym roku według planów ma powstać stan surowy otwarty – mówi prezes OSP Stalowa Wola.