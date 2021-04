Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w seminariach dotyczących koncepcji funkcjonowania Klastra Lasowiackiego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 kwietnia, oczywiście w formie online.

Gmina Stalowa Wola oraz Miejski Dom Kultury w okresie 2021 – 2023 realizują projekt „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021.

Jednym z celów projektu jest powołanie Klastra Lasowiackiego, który skupiłby regionalnych przedsiębiorców, instytucje, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.

– Coraz częściej sięgamy po dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Lasowiacy ciekawią, skupiają wokół swej tajemniczości zafascynowanych jej poznawaniem. Okazuje się, że już kilkadziesiąt organizacji i firm odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, choćby przy ustalaniu nazw własnych, receptur produktów czy zakresów swojej działalności. Stalowa Wola i tutejszy Miejski Dom Kultury zostali beneficjentami Funduszy EOG składając projekt, który zakłada lepsze poznanie dziedzictwa Lasowiaków oraz skierowanie uwagi na jego atrakcyjność – inspirującą nie tylko instytucje kultury, ale i przedsiębiorców. Jako narzędzie służące do odkrywania, a następnie promocji regionu lasowiackiego wybrano klaster. Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Lasowiakach, upowszechnieniem ich tradycji, twórczym korzystaniu z lasowiackiego dziedzictwa. Projekt umożliwia finansowanie działań założycielskich klastra i uformowanie jego działalności do czerwca 2023 roku. Startujemy 20 kwietnia 2021 roku. Zapraszamy wszystkich już działających w tym obszarze, jak i planujących aktywność w oparciu o dobra regionu – mówi Marek Gruchota, dyrektor MDK w Stalowej Woli.

Seminaria odbędą się 20 i 21 kwietnia na platformie Google Meet. Aby móc wziąć w nich udział należy posiadać konto pocztowe w aplikacji gmail. Szczegóły na temat rejestracji można znaleźć na stronie internetowej MDK.