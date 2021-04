Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie. Zadanie powierzono konsorcjum firm ze Staszowa. Inwestycja pochłonie prawie 12 mln zł.

Projekt przebudowy centralnej części Rozwadowa obejmuje całą płytę rynku, aż do ścian okalających ją kamienic. Teren rewitalizowany zostanie wyrównany, co poprawi jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Z płyty rynku zniknie duża zajezdnia autobusowa. Dwa przystanki komunikacji miejskiej pojawią się na obrzeżach przebudowywanej powierzchni. W centrum Rozwadowa powstanie miejsce sprzyjające rekreacji za sprawą rozległej zieleni, placu zbaw nawiązującego do tradycji kolejarskich i siłowni. Wokół rynku powstaną nowe miejsca parkingowe.

Projekt przewiduje także nowe nasadzenia, drzew, krzewów i kwiatów. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Na płycie pojawi się m.in. obrys historycznego ratusza z wykuszami, który kiedyś stał na rozwadowskim rynku. Nie zabraknie również miejsca przeznaczonego na handel czy usługi oraz działania artystyczne i kulturalne.