3,8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał samorząd Stalowej Woli na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11. W ramach tej inwestycji powstanie wydzielone skrzydło dla klas 1-3 i oddziału przedszkolnego grupy „0”.

– Dobudowana część pozwoli przenieść nauczanie najmłodszych uczniów i stworzyć więcej przestrzeni dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Stworzy to obu szkołom możliwości do rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ramach rozbudowy PSP 11 powstanie obiekt wolnostojący, o powierzchni ok. 1550metrów kw., podpiwniczony, w kształcie prostokąta z półokrągłą ścianą. Będzie on “przyklejony” do istniejącej małej sali gimnastycznej i skrzydła szkoły podstawowej. Forma bryły budynku będzie nowoczesna, wkomponowana w otoczenie, z nietypowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi dostosowanymi do potrzeb integracji.

Budynek będzie posiadał trzy poziomy. Na parterze znajdą się dwie sale lekcyjne, sale dla przedszkolaków z przeszklonymi ścianami od strony korytarza oraz z wydzielonymi WC, gabinety, pokój nauczycielski i dyżurka. Piętro wyżej zlokalizowanych będzie 6 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i tablice interaktywne, po ok. 40 metrów kw. każda, toalety dla dziewcząt, chłopców i niepełnosprawnych oraz duża świetlica szkolna o powierzchni około 80 metrów kw.

W dobudówce, oprócz sal zajęć pojawią się także wszelkie potrzebne pomieszczenia techniczne oraz szatnie (poziom -1). W całym budynku wejścia i drzwi zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z poziomu szatni i piwnic funkcjonować będzie wewnętrzna winda, a przy schodach podjazdy.

Obiekt wyposażony będzie w wentylację mechaniczną, a wszystkie instalacje będą starannie pochowane w strefach podsufitowych. W części pomieszczeń znajdzie się ogrzewanie podłogowe. Do budynku prowadzić będzie bezpośredni wjazd z ulicy.

Planowo ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powinno odbyć się w czerwcu tego roku, a podpisanie umowy w sierpniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze prace rozpoczną się początkiem 2022 roku. Uczniowie do nowych ław powinni zawitać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.