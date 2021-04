Stalowowolskie kino Ballada po kilkudziesięciu latach działalności swoje podwoje dla miłośników filmu zamknęło 31 października 2018 roku. Ostatnią produkcją jaką wyświetlono w Balladzie była amerykańska komedia kryminalna pt. „Zwyczajna przysługa”. Teraz miasto przymierza się do wskrzeszenia historycznego kina, które miałoby działać pod skrzydłami Miejskiego Domu Kultury.

– Chcielibyśmy aby ten budynek odzyskał swoją historyczną funkcję, zwłaszcza, że był budowany po to, aby być kinem. Również w opinii mieszkańców jest potrzeba, aby takie kino funkcjonowało, kino ambitne nie tylko komercyjne, ze swoim klimatem, jaki bez wątpienia każdy jeszcze pamięta, był w Balladzie – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Właścicielem budynku przy ulicy Staszica, w którym znajduje się Ballada jest gmina Stalowa Wola. Miasto nabyło nieruchomość od spółki Apollo Film w grudniu 2015 roku za 830 tys. zł. Do 31 października 2018 roku kino było prowadzone i nadzorowane przez podmiot prywatny. Jakiś czas temu miasto miało inne plany co do tego budynku, miało tu powstać centrum nauki. Plany się zmieniły i być może już w przyszłym roku do Ballady powróci sztuka filmowa.

– Przygotowujemy się do tego, aby składać wnioski dofinansowane z Instytutu Filmowego na zakup wyposażenia kinowego do Ballady, aby takie dofinansowanie uzyskać musi być pozwolenie na budowę, a wiec będziemy przystępować do prac projektowych. Chcielibyśmy wykorzystać elementy, które będą demontowane z sali widowiskowej takie jak fotele i najlepsze zamontować w Balladzie. Były zarządzający kinem Ballada w ramach likwidacji pozbył się foteli, pozbył się również całej technologii kinowej. Muszą być też wykonane pewne prace odświeżające ten obiekt, bo kilka lat nie był użytkowany – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Pierwsza projekcja planowana jest na rok 2022.