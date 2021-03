W laboratorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zostanie uruchomiony nowy gabinet pobrań. – To znacznie przyspieszy proces pobierania krwi do badania od pacjentów – zapowiada dyrektor Grzegorz Czajka.

Nowy gabinet pobierania krwi zacznie funkcjonować zaraz po Świętach Wielkanocnych – od wtorku, 6 kwietnia. Jest większy od dotychczasowego, przygotowano w nim 3 stanowiska pobrań.

– Materiał do badania od pacjentów będą mogły pobierać 3 pielęgniarki jednocześnie, a dodatkowo, 1 lub 2 rejestratorki będą przygotowywały, opisywały i kodowały probówki. Dzięki temu, gabinet pobrań będzie w stanie obsłużyć w krótszym czasie większą liczbę pacjentów, a co za tym idzie, znacznie skróci się kolejka osób oczekujących na korytarzu – mówi Marcin Tutak, kierownik Pracowni Analitycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W laboratorium przy stalowowolskim Szpitalu Powiatowym wykonywanych jest średnio około 80 pobrań dziennie, choć w normalnych warunkach – w czasach przed wybuchem epidemii COVID-19, oddać krew do badania przychodziło nawet 100 pacjentów dziennie.

– Dotychczasowy gabinet z 2 stanowiskami oraz 2 pielęgniarkami był zbyt obłożony. Nowy – większy i ze zwiększoną obsadą pozwoli usprawnić i przyspieszyć proces pobrań. Skorzystają na tym nie tylko pacjenci, którzy wykonują badania ze skierowaniami z poradni specjalistycznych, ale także ci, którzy przychodzą prywatnie – mówi Grzegorz Czajka, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Nowy gabinet pobierania krwi jest na tyle duży, że gdyby zaszła potrzeba, ilość stanowisk można będzie powiększyć nawet do 4.

Co ważne, pacjenci przychodzący oddać krew do badania w laboratorium, nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentami zgłaszającymi się prywatnie na testy antygenowe pod katem obecności COVID-19, ponieważ ci ostatni przyjmowani są na zewnątrz – w punkcie zorganizowanym w specjalnym kontenerze przed wejściem do Przychodni Specjalistycznej. Tam jest pobierany od nich materiał, tam płacą za badanie i tam, już po kwadransie odbierają jego wyniki. Dzięki temu, że obie grupy są od siebie odseparowane, ryzyko zarażenia jest znacznie mniejsze.

Gabinet pobierania krwi w laboratorium oraz punkt pobrań wymazów, znajdujący się przed przychodnią czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00.