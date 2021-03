Jaromir Wieprzęć nie jest już trenerem III-ligowej Stali Stalowa Wola, a Karol Wołoszyn dyrektorem sportowym i prokurentem w Stali PSA.

Po trzeciej z rzędu porażce Stali w rozgrywkach III ligi, Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli, główny udziałowiec piłkarskiej spółki, zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej, która po spotkaniu wydała taki oto komunikat:

– Rada Nadzorcza zwołana na prośbę Prezydenta Miasta Stalowej Woli dokonała oceny bieżącej sytuacji w jakiej znajduje się Stal Stalowa Wola. Obecny na posiedzeniu Prezydent Miasta przedstawił swoje oczekiwania o charakterze personalnym i organizacyjnym. Rada Nadzorcza nie przyjęła rekomendacji przedstawionych przez Prezydenta Miasta. Lucjusz Nadbereżny poinformował Radę Nadzorczą, że wstrzymuje czasowo finansowanie Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola z budżetu miasta. Rada Nadzorcza w rozmowie z Prezesem Michałem Czubatem zaproponowała rozwiązanie doraźne połączenia jego funkcji zarządczych oraz sportowych. Prezes Zarządu zawiadomił o odsunięciu od trenowania pierwszej drużyny trenera Jaromira Wieprzęcia. Na posiedzeniu Prezes PSA Stal Stalowa Wola poinformował, że dyrektor sportowy oraz prokurent Karol Wołoszyn, złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Ustalono, że w najbliższych dniach w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą zostanie powołany prokurent spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Prezesa Zarządu do podjęcia natychmiastowych działań obejmujących przedstawienie planu sportowego co do sposobu dalszego funkcjonowania Spółki.

To oświadczenie dobitnie pokazuje, że sytuacja w Stali sięgnęła już…dna. Kibice piłkarscy w Stalowej Woli powinni być przygotowani na to, na co nie byli przygotowani kilka lat temu kibice koszykówki. Za chwilę piłkarska Stal może występować w… A-klasie.