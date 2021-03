– Jest mi wstyd, jest mi przykro, jestem wściekły – mówił po przegranym meczu z Wólczanką rozgoryczony i załamany postawą swoich podopiecznych trener III-ligowej Stali Stalowa Wola, Jaromir Wieprzęć.

– Tak nie można podchodzić do zawodu, który uprawiamy. Nie może być tak, że na boisko wychodzi jedenastu profesorów – bo tak dzisiaj wyglądał mój zespół – a mecz wygrywają uczniaki. Gratuluję gospodarzom i trenerowi Wołowcowi. Jego młoda drużyna pokazała charakter. Pokazała to, czego nam brakowało. Dzisiaj rozmieniliśmy się na drobne i nie mam żadnego usprawiedliwienia dla zespołu, i wiem, że ciężko mu będzie, po takim meczu, odbudować relację i zaufanie swoich kibiców.

Stal przegrała w Wólce Pełkińskiej zasłużenie. Odstawała w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła. Młody zespół gospodarzy walczył od pierwszej do ostatniej minuty. Wygrał cechami wolicjonalnymi i pasją gry w piłkę. Stalowcy przyjechali „odbębnić” swoje, z myślą, że trzy punkty należą się im z urzędu i na… stojąco!

Pierwszą bramkę wypracował dla Wólczanki, 17-letni Jakub Lorek, który dał się sfaulować tuż przed linią boczną pola karnego przez Conde. Z jedenastu metrów celnie przymierzył, najstarszy pod nieobecność najlepszego strzelca, kontuzjowanego Krzysztofa Pietlucha, w zespole Wólczanki, 29-letni Mateusz Podstolak.

Także druga bramka dla gospodarzy to efekt współpracy „małolatów”. Kapitalnie sprzed pola karnego zagrał w „szesnastkę” prostopadłą piłkę 18-letni Adrian Soboń, a celnym strzałem w „długi róg” wykończył akcję 20-letni Eryk Galara.

Stal po utracie drugiej bramki ruszyła „żwawiej” na rywala, ale było to już przysłowiowe bicie głową w mur.

WÓLCZANKA – STAL 2:0 (0:0)

1-0 Podstolak (60), 2-0 Galara (80)

WÓLCZANKA: Konefał – Wach, Wrona, Gul, Łazarz – Duczek (63 Dusiło), Podstolak, Galara (88 Masny), Bała (74 Soboń) – Lorek (88 Czado), Matofij (67 Myszogląd).

STAL: Wietecha – Sobotka, Khorolskyi, Hudzik, Waszkiewicz, Mistrzyk, Mroziński, Wiktoruk, Conde (65 Hascak), Jopek (65 Grabarz), Płonka (65 Piechniak).

Sędziował Arkadiusz Nestorowicz (Biała Podlaska). Żółte kartki: Konefał, Dusiło – Hudzik, Jopek, Conde, Mroziński.