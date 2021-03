28 marca obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Przez wiele lat we wsi Bieliniec w gm. Ulanów świętu temu towarzyszył konkurs palm, w którym chętnie brali udział mieszkańcy Podkarpacia i województwa lubelskiego. Niestety, zeszłoroczny wybuch pandemii pokrzyżował plany jego organizatorom, czyli Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec. Nie odbył się konkurs palm wielkanocnych, nie stanęły również palmy w kościele, ani palma na placu kościelnym.

W tym roku pomimo pandemii, zdecydowano się wrócić do części tradycji. Mieszkańcy Bielińca wykonali trzy palmy. Dwie 8-metrowe palmy wniesiono do miejscowego kościoła i stanowią jeden z elementów świątecznych jego wystroju. Z kolei 15-metrową palmę ustawiono przy wejściu do świątyni