Po cztery maseczki chirurgiczne otrzyma każdy mieszkaniec Podkarpacia, będący powyżej 4 roku życia. Tak na konferencji prasowej zorganizowanej 26 marca, poinformowała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Województwo podkarpackie otrzyma 8,5 miliona maseczek chirurgicznych z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców. Na jedną osobę powyżej 4 roku życia przypadać mają cztery maseczki.

– Maseczki trafią do każdego mieszkańca naszego regionu, w ilości czterech sztuk. Będą przeznaczone dla mieszkańców, którzy ukończyli 4 rok życia. Ilość, która jest przewidziana do dystrybucji w województwie podkarpackim to 8,5 mln maseczek – mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

W tej chwili w naszym województwie będzie trwała dystrybucja 1 mln 275 sztuk maseczek, które w pierwszej kolejności trafią do tych powiatów, gdzie współczynnik zachorowalności jest największy. Będą to więc: Rzeszów i powiat rzeszowski, powiat łańcucki, bieszczadzki i leski.

Zaangażowani w ich dystrybucję będą żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej a także strażacy.