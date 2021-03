U zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli powstanie nowoczesny biurowiec klasy A w ramach Programu Fabryka. Za projekt budynku odpowiada krakowska pracownia URBA Architects. Rozpoczęcie prac budowalnych trzykondygnacyjnego obiektu zaplanowano na drugą połowę br.

– Chcemy zrealizować tę inwestycję szybko. Planujemy rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie tego roku, a zakończenie budowy i przekazanie jej najemcom, w pierwszej połowie 2023. Harmonogram na ten moment nie jest zagrożony i wierzę, że dzięki aktywnej pomocy miasta jesteśmy w stanie dotrzymać tych terminów. We wrześniu planujemy otrzymać pozwolenie na budowę – podkreśla Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP sp. z o.o.

W trzykondygnacyjnym budynku na parterze będą mieścić się lokale usługowe, dostosowane do potrzeb szerokiego wachlarza najemców – sklepów, restauracji, lokali usługowych. Na dwóch piętrach znajdować się będą przestrzenie biurowe o dużej rozpiętości metraży. Elementem wyróżniającym biurowiec będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, tak, by stanowiło ono zieloną enklawę wewnątrz budynku. Dodatkowo dla inwestycji przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

– Dostaliśmy zlecenie zaprojektowania kameralnego biurowca o powierzchni użytkowej pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Będzie to niski, trzykondygnacyjny budynek, w którym parter będzie przeznaczony pod ogólnodostępne usługi – typu sklep spożywczy, mała gastronomia, kawiarnia. Dwie kondygnacje nadziemne, czyli pierwsze i drugie piętro, będą stanowiły typowe powierzchnie biurowe, dostosowane zarówno pod dużych, jak i najmniejszych najemców, np. potrzebujących około 40 metrów kwadratowych. Jest to dosyć innowacyjne podejście, dlatego że na komercyjnym rynku najmu, inwestorzy rzadko oferują powierzchnie poniżej dwustu metrów kwadratowych. Tu założenie jest takie, by w nowoczesnych przestrzeniach aktywizować młode, mniejsze firmy, by stworzyć inkubator przedsiębiorczości – zaznacza Maciej Kronenberg, wspólnik w pracowni URBA Architects.

Biurowiec powstanie w centralnej części miasta, w rejonie ulic Okulickiego i Floriańskiej. Nieruchomość wskazał stalowowolski samorząd. – Mieszkańcy takich miast jak Stalowa Wola wcale nie mają mniejszych ambicji, możliwości, czy talentów w porównaniu do osób mieszkających w większych ośrodkach miejskich. To właśnie w średniej wielkości miastach jest ten potencjał kadrowy, biznesowy. Jestem tego pewny, że nie do końca wykorzystany. Ten projekt świetnie realizuje ideę zrównoważonego rozwoju kraju, aby miasta średniej wielkości, jak Stalowa Wola mogły się rozwijać na wielu płaszczyznach, również biznesowej – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Spółką, która odpowiada za realizację programu Fabryka w tym budowę biurowca w Stalowej Woli jest Operator ARP – spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu.