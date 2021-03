Samorząd Niska systematycznie wspiera Szpital Powiatowy w walce z epidemią koronawirusa. Do lecznicy trafił w ostatnim czasie nie tylko sprzęt wspomagający walkę z COVID-19, ale też potężne wsparcie finansowe w postaci umorzonych podatków.

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku jak wiele szpitali w Polsce przez trwającą pandemię znalazł się w trudnej sytuacji. Dlatego gmina Nisko nie pozostała obojętna i czynnie wspomaga placówkę jak tylko może.

– Mamy trudną sytuację w związku z pandemią. Dotknęła nas wszystkich, ale w szczególności Szpital Powiatowy w Nisku. Zauważyliśmy to już w 2020 roku. W związku z tym ruszyliśmy z pomocą. Bardzo często jest to zapominane, ale jako gmina regularnie umarzamy na rzecz szpitala podatki. Tylko za ubiegły rok było to blisko 100 tysięcy złotych. To bardzo duża kwota i warto zwrócić uwagę jaka jest to skala wsparcia – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

Oprócz dużego wsparcia finansowego w postaci umorzeń podatkowych w 2020 roku na kwotę 97854 złotych samorząd Niska przekazał też szpitalowi dotację z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnych do walki z COVID-19, a także środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu chroniących przed wirusem. Za kwotę 34941 złotych zakupiono m.in. pulsoksymetr sanitarno-transportowy oraz aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

– Wpisaliśmy się również w rozpoczętą przez dyrektora szpitala inicjatywę finansowania zakupów medycznych z przeznaczeniem na walkę z COVID-19. Zaangażowaliśmy się w szycie maseczek, czy szycie fartuchów dla pracowników niżańskiej lecznicy. Za to wszystko chciałbym bardzo podziękować, szczególnie Kołu Gospodyń Wiejskich z Woliny, które bardzo czynnie brało udział w produkcji tych fartuchów – dodaje burmistrz.

Jak zapewnia, pomoc od gminy dla Szpitala Powiatowego w Nisku płynie cały czas. Są już plany, by także w 2021 roku lecznica została zwolniona z podatku od nieruchomości. Burmistrz zapewnił też, że w dalszym ciągu wszelkie inicjatywy szpitala będą wspierane.

Warto dodać, że z podatku od nieruchomości niżański szpital zwolniła także gmina Rudnik nad Sanem. W tym przypadku kwota wynosiła 2 785 zł.

– Burmistrz gminy i miasta Nisko oraz burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem, po rozważeniu prawnym, pozytywnie odnieśli się do wniosku SPZZOZ w Nisku o umorzenie podatku od nieruchomości za okres rok 2020. Kwota umorzonych zaległości podatkowych przez burmistrza Niska wyniosła 97845 złotych i 2785 złotych przez burmistrza Rudnika nad Sanem – wyjaśnia p.o. dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar. – Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc tak bardzo ważną w tym trudnym okresie funkcjonowania Szpitala w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Dołożymy wszelkich starań, aby dziękować nie tylko słowami, ale i wytrwałą opieką nad pacjentami.