Oliwia Sybicka, dwukrotna halowa mistrzyni Polski Skrzatek do lat 12, spotkała się z prezesem Podkarpackiego Związku Tenisowego, jednocześnie prezesem Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli, Andrzejem Pyzarą, a także swoimi trenerami oraz działaczami klubowymi.

Prezes Pyzara pogratulował swojej zawodnicze zdobycia dwóch tytułów mistrzyni Polski i podziękował jej za piękne i godne reprezentowanie w mistrzostwach Polski, Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola i wręczył. Wiele ciepłych słów usłyszeli także trenerzy Oliwii, Włodzimierz Pikulski i Bartosz Ciach.



– To jeden z największych sukcesów w historii naszego klubu, a myślę, że generalnie całego sportu stalowowolskiego w ostatnim czasie. Tu nic nie wydarzyło się przypadkowo. Oliwia była znakomicie przygotowana do turnieju i ciężko zapracowała na swój sukces, mając odpowiednie wsparcie w rodzicach i w osobie trenera Włodzimierza Pikulskiego. Przypomnę, że pan Włodek to szkoleniowiec, który wychował już kilku medalistów mistrzostw Polski, i sam był halowym mistrzem Polski juniorów w 1975 roku. Myślę, że my, jako klub też możemy sobie pogratulować. Udało nam się stworzyć utalentowanej zawodniczce odpowiednio dobre warunki i miłą atmosferę do trenowania, i w ten sposób dołożyliśmy swoją cegiełkę do sukcesu – mówił prezes Andrzej Pyzara.



Przypomnijmy, że Oliwia Sybicka wywalczyła w Bielsku-Białej indywidualne mistrzostwo Polski, po wygranej w finale z Julia Borowik z Dąbrowy Górniczej 7:6, 6:4 oraz mistrzostwo Polski w deblu w parze z Leną Markowską z Górnika Bytom. W spotkaniu o pierwsze miejsce pokonały Marta Dudek (Winner Piotrków Tryb.)/Daria Dehmel (Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże), 7:5, 7:6.