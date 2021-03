Przed nami ostatnia kolejka trzeciej ligi małopolskiej, w której Stal podejmie prowadzący w ligowej tabeli Elektret Limanowa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 27 marca, niestety, bez udziału publiczności. W zespole z Limanowej pierwszoplanową postacią jest były znakomity zawodnik Stali, jej wychowanek, Michał Wołoszyn.

Stal dwa ostatnie mecze wygrała. W Zabierzowie pokonała Jurę jedenastoma punktami, a większość punktów (39) zdobył dla niej Aleksander Jadaś. Nigdy wcześniej, wychowanek tarnobrzeskiej Siarki, aż tylu punktów nie zdobył. Także w drugim zwycięskim meczu, u siebie z Wikarem Nowy Sącz, Jadaś był najlpeszym strzelcem naszej drużyny.

Elektret przyjedzie do Stalowej Woli po wygranej z Cracovią. Tydzień wcześniej dotychczasowy lider przegrał wyraźnie na parkiecie Korony. Nie miał tam nic do powiedzenia. „Akademicy” wygrali 118:79 i tym zwycięstwem zapewnili sobie mistrzostwo w sezonie 2020/21. W ostatniej kolejce Korona podejmuje MKS Gorlice i ma do rozegrania jeszcze zaległe spotkanie w Zabierzowie.

20. kolejka

JURA BASKET – STAL 79:90 (11:24, 28:25, 22:13, 18:28)

JURA: Skubiński 23, Tabaka 16 (1×3), Graniczka 13, Knap 12, Cepuchowicz 6 (2×3), Lipiec 4, Mac 3 (1×3), Tyński 2.

STAL: Jadaś 39, Łabuda 12 (4×3), Tabor 11 (2×3), Buczek 10 (2×3), Ziółkowski 10, Barciński 1, Żurek, Bednarz, Beck, Wyka.

W pozostałych meczach: MKS Gorlice – Unia 60:101, Cracovia – Wikar 88:79, AGH Korona – Elektret 118:79, Skawa – Regis 71:60, pauzował AZS Politechnika.

21. kolejka

STAL – WIKAR 88:63 (25:19, 15:14, 24:14, 24:16)

STAL: Jadas 16, Tabor 16 (3×3), Ziółkowski 11, Barciński 10, Łabuda 9 (1×3), Magdziak 7 (1×3), Pietras 5 (1×3), Buczek 3, Tarczyński, Wyka, Godawski.

WIKAR: Sławecki 16 (1×3), Obrzut 16 (3×3), Frojdenfal 11, Zarzeka 10 (1×3), Szary 6 (1×3), Fałowski 2, Ruchała 2.

W pozostałych meczach: Unia – AGH Korona 120:90, Jura Basket – Skawa 84:94, Regis – AZS Politechnika Rzeszowska 68:58, Elektret – Cracovia 76:60, pauzowała MKS Gorlice.