– W związku dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi ograniczeniami na terytorium całego kraju, informuję, że do dnia 9 kwietnia 2021 roku, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego w Nisku – informuje starosta niżański Robert Bednarz. Komunikat starosty to pokłosie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.