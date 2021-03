Przygotowanie roweru do sezonu jest sprawą konieczną. Po kilkumiesięcznej przerwie warto sprawdzić sprawność wszystkich mechanizmów. Aby jazda rowerem była bezpieczna i sprawiała rowerzyście prawdziwą frajdę, należy wykonać generalny przegląd i wykonać kilka prostych czynności. A jakie to są czynności, dowiesz się w poniższym artykule.

Jak przygotować rower do sezonu?

W zależności od tego, gdzie przechowywałeś rower, być może będzie on wymagał mycia. Kurz wygląda mało estetycznie i negatywnie wpływa na pracę poszczególnych mechanizmów. Jednakże jeżeli rower był przechowywany w specjalnym pokrowcu, być może nie będzie on wymagał zaawansowanego czyszczenia. Musisz sam ocenić jego stopień zabrudzenia i konieczności podjęcia wysiłku w tym kierunku

Natomiast wszystkie wymagają czyszczenia łańcucha. W tym celu można go zdjąć i zanurzyć w benzynie ekstrakcyjnej. Jeżeli jednak ściąganie łańcucha jest dla ciebie zbyt kłopotliwe, możesz przy pomocy szmatki nasączonej odtłuszczaczem przetrzeć łańcuch, asekurując ową czynność równoczesnym kręceniem pedałami

Kolejnym etapem przeglądu jest nasmarowanie łańcucha i w tym celu najlepiej kupić specjalistyczne smarowidło w sklepie rowerowym. Oryginalny produkt gwarantuje prawidłową pracę mechanizmu napędowego. Produkty zastępcze, jak np. smar do łańcucha motocyklowego, może negatywnie wpłynąć na jego pracę i wszystkich podzespołów. Prawidłowe smarowanie polega na naniesieniu smaru na każde ogniwo łańcucha. Bardzo ważna zasada mówi o tym, żeby nie przesadzać z ilością smaru. Łańcuch rowerowy ma być nasmarowany, a nie wykąpany w smarze. Przy okazji możesz nasmarować również inne elementy poszczególnych układów jak np. mechanizm przerzutek.

Twojej uwadze nie mogą umknąć również opony rowerowe. Ich stan wpływa na komfort jazdy, więc przed rozpoczęciem sezonu warto sprawdzić ciśnienie w oponach oraz czy ich struktura nie jest naruszona.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie hamulców, a dokładnie klocków hamulcowych. Czasami ich zużycie jest na tyle duże, że trzeba je wymienić na nowe. Podobnie ma się sprawa z linkami, ich wzorowy stan wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo jazdy. Niekiedy wystarczy samo nasmarowanie, a czasami również konieczna jest wymiana.

Na koniec warto spojrzeć na rower dość ogólnie i wnikliwie sprawdzić czy nie posiada żadnych luzów w poszczególnych elementach jego konstrukcji. Zadbaj również o prawidłowe ułożenie kierownicy oraz obecność elementów świetlnych czy też odblaskowych, które sprawią, że jazda rowerem będzie bezpieczna.

Sprawny rower to gwarancja satysfakcji z jazdy

Jeżeli planujesz długie wycieczki rowerowe, tylko sprawny rower będzie gwarancją satysfakcjonującej jazdy. Dla przykładu rowery trekkingowe są uniwersalnym typem pojazdu poruszającego się na dwóch kółkach. Taki rower nadaje się zarówno na bezdroża jak i na asfaltowe drogi.

Niesprawny rower najwięcej ma do “powiedzenia” w trudniejszych warunkach. Na asfalcie, gdzie mamy do czynienia z równą nawierzchnią, zazwyczaj niewiele może się stać. Dopiero polne drogi mogą ukazać pewne mankamenty poszczególnych mechanizmów. Dodatkowo podczas podróży w pojedynkę może być trudniej okiełznać awarię. Dlatego też przygotowując rower do sezonu warto wyposażyć swój plecak w dodatkowe elementy. Jednym z nich jest zestaw naprawczy, który zazwyczaj mieści się w funkcjonalnym etui. W skład takiego zestawu wchodzą różne rodzaje kluczy, haczyki, śrubokręty, napinacze itp. W niektórych bardziej rozbudowanych zestawach znajdują się również łatki, które są pierwszą pomocą podczas przebicia opony. Także pamiętaj, aby do sezonu przygotować się kompleksowo.

