Radni Rady Miejskiej w Nisku należący do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Ich zdaniem Marek Beer jest niesamodzielny w działaniach oraz w niewłaściwy sposób prowadzi prace komisji. Wydarzeniem, które przesądziło o wniosku PiS o odwołanie Beera, było posiedzenie komisji budżetowej, do którego doszło przed dwoma miesiącami.

Wniosek o odwołanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nisku podpisało 7 radnych tworzących klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rada Miejska w Nisku zajęła się nim na ostatniej sesji, którą odbyła się 17 marca i podobnie jak poprzednie przeprowadzono ją w trybie online.

O tym, dlaczego radni z klubu PiS wystąpili w wnioskiem o odwołanie Marka Beera, mówił podczas sesji radny Paweł Tofil. Już na wstępie zaznaczył, że jego klub zdaje sobie sprawę, że rządząca w Radzie Miejskiej większość obroni swojego radnego. – My zdajemy sobie sobie sprawę jak wygląda arytmetyka w naszej radzie, jednak ten nasz projekt jest sprzeciwem co do sposobu prowadzenia komisji przez pana Marka Beera. Mieliśmy wątpliwości co do jego niektórych działań, a wczorajsza komisja potwierdziła, że nasz wniosek jest słuszny i zasadny. Dlaczego? Zdenerwowała nas komisja z 21 stycznia kiedy to, nazwijmy to koalicja popierająca burmistrza, w komisji nie miała większości. Pan Beer zorientowawszy się, że mogą przejść wszystkie nasze wnioski postanowił przerwać tę komisję. Ja uważam, że czy wniosek zasadny czy nie, komisja jest po to aby nad nim pracować – Paweł Tofil przypomniał komisję, która zajmowała się opiniowaniem projektu budżetu na 2021 rok. Jak tłumaczył radny z PiS, przewodniczący komisji w jej trakcie, bez konsultacji z pozostałymi członkami komisji, zdecydował o jej przerwaniu i kontynuowaniu obrad drugiego dnia.

Więcej już jutro w papierowym wydaniu „Sztafety”