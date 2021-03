Podkarpaccy terytorialsi od początku pandemii angażują się nieprzerwanie w opiekę nad kombatantami i osobami starszymi. Dowożenie leków, zakupów, czy pomoc w dotarciu na szczepienia realizowane są każdego dnia. Żołnierze z niżańskiego 32. Batalionu Lekkiej Piechoty pomogli jednak w nieco inny sposób.

W ubiegłym tygodniu do drzwi jednego z weteranów, Józefa Kobylarza ps. „Bocian” z Nowosielca, zapukali żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty. Podczas spotkania terytorialsi przekazali panu Józefowi wózek rehabilitacyjny, który został zrefundowany przez żołnierzy tej formacji.

– Jako żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” dziedziczymy tradycje Armii Krajowej okręgu podkarpackiego, czego świadectwem jest noszona na ramieniu „kotwica” Polski Walczącej. To nasza powinność i zaszczyt móc o nich się troszczyć, bo to z nich bierzemy przykład i siłę do służby naszej lokalnej społeczności. To swoista „SZTAFETA POKOLEŃ” i kontynuacja dzieła z orłem w koronie i flagą biało – czerwoną – mówi kpt. Michał Kuśmierz, dowódca niżańskiej kompanii lekkiej piechoty.

Na terenie województwa podkarpackiego obecnie mieszka 63 kombatantów. Od początku pandemii żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, jako spadkobiercy tradycji żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego, wspierają starszych przyjaciół. Ich działania ukierunkowane są między innymi na realizację akcji #ObiadyDlaBohaterów, której organizatorem jest „Stowarzyszenie Odra-Niemen”.

Aktualnie żołnierze dostarczają 32 obiady dziennie do potrzebujących kombatantów na terenie Rzeszowa, Łańcuta, Dębicy oraz powiatu stalowowolskiego. Przez ostatnie tygodnie terytorialsi pomagają także kombatantom i seniorom dotrzeć do punktów szczepień, jak również wspierają w robieniu zakupów spożywczych i medycznych.