Policjanci wyjaśniają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło przy wycince drzewa w miejscowości Jastkowice. Nie żyje 51-letni mężczyzna przygnieciony przez drzewo.

22 marca, przed godziną 19, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez drzewo w miejscowości Jastkowice.

Jak ustalono 51-letni mieszkaniec gminy Pysznica udał się do lasu po drewno. Kiedy nie wrócił przed zapadnięciem zmroku, zaniepokojony syn zaczął go szukać. W lesie odnalazł leżącego, nieprzytomnego ojca przygniecionego przez ścięte drzewo. Uwolnił go, a następnie rozpoczął resuscytację, którą kontynuowały po przybyciu inne służby. Pomimo podjętych czynności ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.