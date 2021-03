Nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, administracja i dietetyka to kierunki studiów, które od nowego roku akademickiego pojawią się w ofercie filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. W ofercie nie zabraknie także dotychczasowych kierunków czyli inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska i prawa.

Z dniem 15 lutego 2021 Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli został przekształcony w filię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Filią kieruje pełnomocnik rektora KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz. O nowych kierunkach rozwoju stalowowolskiego ośrodka poinformowały władze uczelni na konferencji prasowej, która odbyła się 19 marca. W piątkowym spotkaniu udział wzięli rektor KUL prof. Mirosław Kalinowski, prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewa Trzaskowska, dr hab. Michał Wyrostkiewicz oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Podnieśliśmy status obecności naszej uczelni w Stalowej Woli – to oznacza, że możemy zaoferować znacznie szerszy pakiet kierunków studiów. To spotkanie i prezentacja nowych możliwości nie jest naszym ostatnim słowem. To jest początek – mówił rektor Mirosław Kalinowski.

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewa Trzaskowska przedstawiła propozycje kierunków w filii KUL w Stalowej Woli, które pojawią się w ofercie placówki od nowego roku akademickiego. Będą to: nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, administracja i dietetyka. Za dydaktykę będzie odpowiadała kadra związana z wydziałami KUL w Lublinie. – Chcemy również rozszerzyć ofertę studiów podyplomowych, m.in. tych, które dają uprawnienia nauczycielskie, co ma być wstępem do utworzenia w przyszłości kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej – zaznaczyła dr hab. Ewa Trzaskowska.

Obecnie w stalowowolskim ośrodku kształci się niespełna 100 studentów.