Tarnobrzescy funkcjonariusze pracują nad sprawą kradzieży pieniędzy. W piątek oszustka pod pretekstem uzdrowienia starszej kobiety, przy pomocy “czarów”, ukradła 800 złotych. Policjanci apelują o ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania.

W piątek, 19 marca, ofiarą oszustki padła mieszkanka gminy Grębów, która straciła 800 złotych. Przed południem do domu 61-latki zapukała nieznajoma kobieta, która zaproponowała pomoc w jej uzdrowieniu. Nieznajoma twierdziła, że na kobiecie ciąży zły urok i grozi jej śmierć. Zaproponowała następnie odprawienie tzw. „guseł”, aby doszło do uzdrowienia. Mieszkanka gminy Grębów, wpuściła kobietę do domu, która w trakcie “odczyniania czarów”, poprosiła o pieniądze.

Seniorka spełniła jej żądania i gdy przekazała pieniądze, oszustka wykorzystując nieuwagę gospodyni, wyszła z domu rozrzucając wokół ścian puste puszki. Pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa i o tym fakcie powiadomiła policjantów.

Rysopis oszustki: wiek około 40 lat, wzrost 160 cm, średniej budowy ciała.