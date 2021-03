W minioną sobotę, 20 marca, 63 ochotników w tym 18 kobiet przekroczyło bramę koszar Garnizonu Nisko, by na terenie 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku przejść szkolenie i wstąpić w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym razem zajęcia ochotników odbywają się nietypowo, ponieważ prowadzone są weekendowo. Ich podsumowaniem będzie uroczysta przysięgą wojskowa, która odbędzie się w maju.

– Nasi kandydaci 16- i 8-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze rozpoczęli już w sobotę 20 marca, tuż po przekroczeniu bramy koszar w Nisku. Po dokonaniu przez komisję rekrutacyjną formalności ewidencyjnych już w pierwszym dniu ochotnicy odbyli test sprawności fizycznej, który składał się z marszobiegu na dystansie 3 km, skłonów tułowia oraz ugięć ramion tzw. pompek – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego PS. „Pług”.

Kandydaci do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kolejne weekendy spędzą w garnizonie niżańskim. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

– Szkolenie taktyczne prowadzone podczas szesnastki i ósemki łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i posługiwania się karabinkiem GROT, a przede wszystkim prowadzenie ognia do celów. Podsumowaniem szkolenia podstawowego jest tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkę do dalszych etapów służby w WOT – wyjaśnia kpt. Sura i dodaje, że pętlę stanowi szereg zadań taktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu całej szesnastki, zaliczanych w ciągu 24-godzinnego ćwiczenia pododdziału szkolnego. Wykonywane jest niezależnie od warunków pogodowych i jest dość intensywne, żołnierze muszą się nie tylko wykazać wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ważne jest również przygotowanie fizyczne i mentalne.

Jak dodaje kpt. Sura, służba w WOT skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości oraz realizować życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie.

– Proponujemy też rozwój osobisty poprzez udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych – uzupełnia.

Kolejne szkolenia podstawowe w tym roku zostały zaplanowane na 8 maja, 26 czerwca, 4 września i 20 listopada.