W związku z podjęciem kolejnych decyzji związanych z sytuacją epidemiczną, Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli wprowadziła, od 22 marca, ograniczenia w funkcjonowaniu głównej siedziby i wszystkich filii.

Niezmienne pozostają godziny otwarcia. Od poniedziałku do piątku, biblioteka główna obsługuje czytelników w godz. 10– 18, filie w godz. 10–17. W soboty wszystkie biblioteki nadal pozostają nieczynne.

W bibliotece głównej na parterze w dalszym ciągu funkcjonuje osobne stanowisko zwrotów zbiorów bibliotecznych.

We wszystkich wypożyczalniach biblioteki głównej i filii nie ma wolnego dostępu do półek. Nie funkcjonują również czytelnie czasopism i czytelnie internetowe. Nie można wypożyczać na zewnątrz czasopism i prasy. Natomiast, w dalszym ciągu wypożyczymy książki ze zbiorów czytelni głównej i czytelń w filiach MBP.

Rezerwacje książek i audiobooków następują poprzez katalog biblioteczny online, z wyjątkiem egzemplarzy z czytelń, od poniedziałku do piątku w godz. 18–8, w soboty, niedziele i święta – całodobowo. Pamiętajmy, że czas przygotowania zarezerwowanego egzemplarza do odbioru, to 1 dzień roboczy.

Przerwy na dezynfekcję we wszystkich placówkach, obowiązują jak dotychczas, w godz. 11.40–12.00 oraz 14.40–15.00.

Czytelnicy nie będą mogli skorzystać z usługi ksero i wydruku dokumentów. Biblioteka główna nadal nie prowadzi wypożyczeń samoobsługowych, nie udostępnia gier planszowych, nie może służyć jako przestrzeń do nauki i nie organizuje wydarzeń bibliotecznych z udziałem użytkowników. Bibliotekarze zapraszają do odwiedzania strony internetowej i Facebooka biblioteki, gdzie została przeniesiona działalność kulturalno – edukacyjna.

Nie zmieniają się wprowadzone rygory epidemiczne: zakrycie ust i nosa, dezynfekcja dłoni, bezpieczna odległość od innej osoby.

– Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zmian w funkcjonowaniu naszych placówek, obowiązujących do odwołania. Dziękujemy za wyrozumiałość – mówią bibliotekarze.