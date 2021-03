Pierwszy w tym roku Rozwadowski Targ Staroci odbył się 21 marca. Dla jednych była to okazja do oddania w inne ręce przedmiotów, które już im się znudziły, a dla drugich okazja do znalezienia tego, czego od dawna poszukują.

W ubiegłą niedzielę pogoda dopisała sprzedawcom i kolekcjonerom, którzy pojawili się na rozwadowskim rynku. Swoje kolekcje prezentowało kilkudziesięciu wystawców z całego Podkarpacia jak i z sąsiednich województw.

Na jarmarku, który ulokowany był na płycie Rynku, można spotkać wiele ciekawych osób. U sprzedawców widać pasję w oczach, gdy opowiadają o swoich kolekcjach. Niezależnie czy są to obrazy, stare druki, militaria czy kufle z karczm piwnych. W czasie takiego jarmarku można kupić wszystko, poczynając od filatelistyki, filokartystyki (kolekcjonowanie starych pocztówek), winyli, starodruków, ceramiki, a kończąc na antycznych meblach.

Ze względu na zaplanowany remont płyty rozwadowskiego rynku, Targ Staroci odbył się w tym miejscu po raz ostatni. O nowej lokalizacji poinformujemy wkrótce.