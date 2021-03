W gminie i mieście Nisko rusza wielka akcja zbierania plastikowych nakrętek. Każdy mieszkaniec może przy okazji segregacji tworzyw sztucznych wrzucać nakrętki do specjalnego worka, dostarczonego wraz z tymi na inne odpady.

– Cieszy mnie niezmiernie, że możemy w Nisku również rozpocząć akcję ogólnokrajową właściwie, polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek w celu pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom, które bardzo często czekają na pomoc finansową, wykorzystywaną na leczenie specyficznych chorób, pomoc potrzebną na już – mówi burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Akcja będzie przebiegać nieco inaczej niż w sąsiednich miastach. Będzie ona przede wszystkim mniej kłopotliwa dla mieszkańców. Zamiast zbierać nakrętki, a następnie wyrzucać je do specjalnie ustawionych w różnych punktach miasta pojemników, mieszkańcy wystawią je przed dom wraz z innymi odpadami. Specjalne worki na nakrętki będą rozdawane wraz z żółtymi workami na tworzywa sztuczne. Wystarczy więc wrzucić do nich nakrętki, nie trzeba ich nigdzie transportować, dźwigać, czy nosić w odległe miejsca miasta.

– Chciałbym tu bardzo mocno zaakcentować, że ta przepiękna inicjatywa to pomysł głównie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku. Chcemy także przy tej okazji pokazać nowe otwarcie tego zakładu, które idzie w kierunku pomocy różnym osobom, w tym również mieszkańcom gminy i miasta Nisko i za to bardzo dziękuję panu prezesowi – dodaje Burmistrz.

Do worka można wrzucać praktycznie wszystkie plastikowe zakrętki, niezależnie od kształtu, wielkości czy koloru. Mogą to być zakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach ale również po innych produktach spożywczych. W worku mogą się także znaleźć zakrętki po chemii gospodarczej, a więc po płynach do zmywania, szamponach itp.

Wypełnione worki można wystawić razem z tworzywami sztucznymi przed posesją w dniu, w którym służby MZK w Nisku prowadzą zbiórkę takich odpadów.

Zakrętki zostaną przekazane wybranym organizacjom lub fundacjom charytatywnym a następnie za środki z ich sprzedaży będzie można np. zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci.

– Wspólna akcja Gminy i Miasta Nisko oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku to projekt lokalny, ale wpisujący się w globalną koncepcję pomocy chorym poprzez zbieranie właśnie plastikowych nakrętek. Razem chcemy się włączyć w pomoc osobom potrzebującym, dlatego gorąco zachęcam do udziału w akcji – mówi Dariusz Dul, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku.

Dodatkowe informacje na temat zbierania nakrętek w Gminie i Mieście Nisko można uzyskać pod numerem telefonu 15 841 55 65.