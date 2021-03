Nasz redakcyjny kolega, red. Stanisław Chudy został nominowany do nagrody LOCAL PRESS, przyznawanej w dorocznym, ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

Nominowano go w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne, za dwa teksty opisujące bioenergoterapeutyczne seanse, jakie w kwietniu i wrześniu 1983 r. dał w Stalowej Woli bardzo znany wówczas uzdrowiciel Stanisław Nardelli (1928-1985).

Autor przypomniał w nich też jego postać i działalność terapeutyczną, w tym pionierską metodę, jaką stosował, czyli biopole i tzw. taran energoterapeutyczny. Przypomniał głosy za i opinie sceptyków. Dotarł także do ludzi, którzy organizowali i uczestniczyli w stalowowolskich seansach Nardellego. Wyjaśnił też, że wbrew informacji powielanej w biogramach, Stanisław Nardelli nie pochodził ze Stalowej Woli, natomiast w 1983 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Stalowej Woli”.

Redaktor Chudy otrzymał już nagrodę LOCAL PRESS za 2011 r. Nagrodzono go wtedy za cykl artykułów o „Listach z przeszłości”, czyli zapiskach zamurowanych w 1947 r. na terenie Huty Stalowa Wola i odkrytych przypadkowo po 64 latach.

Nagrody LOCAL PRESS otrzymała do tej pory także dwójka innych dziennikarzy „Sztafety”: red. Mariusz Biel był laureatem za 2008 r. w kategorii fotografii sportowej, a red. Joanna Rybczyńska za 2009 r. w kategorii „Najbardziej nieprawdopodobna historia opowiedziana w prasie lokalnej”. Był to tekst o Afgańczyku, który wisząc 50 godzin na pasach pod podwoziem autokaru, przejechał z Grecji do Polski i został odkryty w Nowej Dębie, podczas przeglądu podwozia. W tej samej edycji konkursu „Sztafeta” otrzymała także tytuł Najlepszej Gazety Lokalnej w Polsce, pokonując blisko 100 tytułów.

Laureatów konkursu za rok 2020 poznamy 18 marca, podczas transmitowanej on-line ceremonii organizowanej przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.