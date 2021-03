16 marca przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu zakończył się proces 59-letniego Józefa G., byłego proboszcza tarnobrzeskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, który odpowiadał za dopuszczenie się molestowania małoletniego ministranta oraz nakłanianie go za pomocą groźby bezprawnej do składania fałszywych zeznań.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał Józefa G. winnym obu zarzucanych mu czynów. Proces kapłana toczył się z wyłączeniem jawności, ale samo odczytanie wyroku było jawne.

– Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznaje winnym Józefa G. tego, że na terenie zakrystii i plebanii w okresie od bliżej nieustalonego dnia końca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. dopuścił się co najmniej sześciokrotnie wobec małoletniego poniżej 15 roku życia innej czynności seksualnej polegającej na całowaniu go po całej twarzy, a w szczególności w usta oraz przez dotykanie go po całym ciele, w tym jego narządów płciowych – usłyszał oskarżony w wyroku wydanym przez sędzię Tamarę Flaszę–Latosińską.

Sąd uznał mężczyznę winnym także drugiego z zarzucanych mu czynów. W bliżej nieokreślonym dniu, w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim, Józef G. użył wobec pokrzywdzonego groźby bezprawnej, polegającej na zapowiedzi pozbawienia go życia poprzez przejechanie samochodem w celu wywarcia na niego wpływu jako na świadka w celu powstrzymania go od złożenia zgodnych z prawdą, a obciążających księdza zeznań w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu.

Proces księdza rozpoczął się na początku lutego. Prokuratura wnioskowała o przesłuchanie 22 świadków, w tym dostojników kościelnych związanych z Kurią Diecezjalną w Sandomierzu obecnie i w przeszłości. Hierarchowie nie stawili się jednak w sądzie we wskazanym terminie i sąd ostatecznie odczytał jedynie ich zeznania złożone w okresie przygotowawczym do procesu 59-latka. Sam oskarżony od początku nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. We wtorek, 16 marca, sąd zamknął przewód sądowy, strony miały okazję wygłoszenia mów końcowych, a po nich sąd ogłosił wyrok.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu skazał Józefa G. za dopuszczenie się innych czynności seksualnych na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a za kierowanie groźby wobec pokrzywdzonego na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna, jaką wymierzył byłemu proboszczowi sąd, wyniosła 3 lata pozbawienia wolności. Decyzją sądu, Józef G. ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym we wszelkich formach, połączony z zakazem zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 8 lat. Sąd orzekł także wobec 59-latka zakaz prowadzenia przez niego działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi na okres 8 lat.

Józef G. ma także w ramach nawiązki wypłacić pokrzywdzonemu 20 tysięcy złotych. Decyzją sądu, Józef G. ma również pokryć koszty zastępstwa adwokackiego pokrzywdzonego w wysokości 10 tys. zł oraz zapłacić ponad 5 tysięcy złotych innych kosztów sądowych. Sąd uwzględnił oskarżonemu dotychczasowy okres aresztowania tymczasowego w poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności od dnia 15 września ub. roku, kiedy to został zatrzymany, do dnia ogłoszenia wyroku. Wyrok nie jest prawomocny i wszystkim stronom procesu przysługuje odwołanie się od niego do wyższej instancji.

(mar)