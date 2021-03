Autocasco (AC) i Assistance to najważniejsze z ubezpieczeń komunikacyjnych. Najważniejsze z punktu widzenia posiadacza pojazdu, bo w przypadku wyrządzonej na nim szkody pozwolą go naprawić, a jeśli wydarzy się awaria – zapewnią pomoc i logistykę.

AC jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, na którego zakup decydują się najczęściej kierowcy nabywający nowe auto w salonie, bądź ci, którzy na pojazd zaciągnęli kredyt lub leasing. Instytucje finansujące wymagają w takim wypadku dodatkowego zabezpieczenia pod postacią cesji z ubezpieczenia na wypadek wystąpienia szkody, a tym samym uszkodzenia swojej własności.

Ale AC nie powinno być traktowane jako obowiązek, który najlepiej ograniczyć do wymaganego minimum. To w końcu jedyne z ubezpieczeń, które daje ochronę i wypłaci nam odszkodowanie, bądź pozwoli na bezgotówkową naprawę pojazdu w warsztacie, w przypadku zdarzenia, do którego sami doprowadziliśmy, gdzie uszkodziliśmy swój pojazd lub jeśli nie można ustalić sprawcy.

Cena AC uzależniona jest od bardzo wielu czynników, takich jak: wartość rynkowa pojazdu, jego marki, modelu, rodzajów i ilości zastosowanych zabezpieczeń antykradzieżowych, od wieku i stażu jako kierowcy właściciela, historii wcześniejszych ubezpieczeń, ale również… od popularności modelu wśród złodziei! Marki i modele częściej kradzione będą miały stawki odpowiednio wyższe, podobnie jak niektóre modele aut, których kierowcy mają statystycznie więcej wypadków aniżeli średnia.

Decydując się na AC, warto po pierwsze potwierdzić wartość pojazdu, bo bardzo często kalkulatory nie uwzględniają w wycenie wyposażenia opcjonalnego, ale także zwrócić uwagę na takie niuanse jak udział własny w szkodzie, który będzie widniał na polisie jako zapis „franszyza redukcyjna” czy „franszyza integralna”, która oznacza wysokość szkody minimalnej, od której zadziała ubezpieczenie.

W zależności od wieku pojazdu i własnych preferencji świadomie wybierzmy miejsce naprawy, gdzie do wyboru jest serwis autoryzowany, wybrany przez nas mechanik lub sieć partnerska ubezpieczyciela. To jakie części zostaną użyte do przywrócenia autu sprawności (nowe oryginalne, nowe zamienniki, lub wyliczenie kosztorysowe) ma również niemałe znaczenie na wysokość składki.

Przy kradzieży auta zgłoszenia szkody należy dokonać w dniu kiedy się o tym dowiemy. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczycielowi należy oddać wszystkie posiadane komplety kluczyków, a ta liczba powinna się zgadzać z zadeklarowaną w umowie.

Na rynku można spotkać takie rozwiązania jak auto-casco zawierane na określony czas bądź miniCasco chroniące tylko od utraty pojazdu. Od kilku lat ubezpieczyciele proponują także rozwiązania pozwalające na ubezpieczenie szyb czy opon niezależnie od AC i kto raz stracił od szybę od lecącego z pełnym impetem kamienia – tego na pewno namawiać na takie rozwiązanie nie trzeba.

Assistance to z kolei zabezpieczenie pojazdu, które na trasie, ale także w wybranych wariantach, także nawet pod domem, ulegnie uszkodzeniu bądź zwyczajnie nie da się uruchomić. Assistance może być zawarte w różnych wariantach – z różnymi limitami odległości holowania i czasu korzystania z auta zastępczego.

Użyteczność tego ubezpieczenia jest bezdyskusyjna kiedy samochodem pracujemy bądź często podróżujemy. Przy najmniejszym kłopocie, kolizji lub awarii, takie ubezpieczenie zapewnia transport naszego środka transportu do wybranego serwisu oraz podstawia auto zastępcze.

Świat ubezpieczeń komunikacyjnych ostatnimi laty przeżywa prawdziwy rozkwit, pojawiają się nowe warianty i możliwości (jak np. możliwość ubezpieczenia szyb bez AC, ochrony zniżek), ale nadal niestety klienci podejmują decyzje głównie przez pryzmat ceny, a nie jakości i zakresu jaki w zamian otrzymują. Warto więc dokonać rewizji swoich polis – zanim zdarzenie losowe zrobi to za nas.

Witold Sikora

