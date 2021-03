Uruchomienie nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli planowane jest na kwiecień br. Zwolniona po przeniesieniu oddziału przestrzeń zostanie wyremontowana i przeznaczona na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony.

Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie usytuowany na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Wartość całego zadania to ponad 4,3 mln zł, jest ono finansowane z zaciągniętego przez szpital kredytu. – Zakończyliśmy już część budowlaną i obecnie jesteśmy na etapie robót dodatkowych oraz doposażania oddziału w meble i sprzęt medyczny niezbędny do jego funkcjonowania. Kompletujemy też dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii planujemy otworzyć w kwietniu, aczkolwiek liczymy się z tym, że ze względu na Covid-19, termin może ulec zmianie – mówi Grzegorz Czajka, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przestrzeń na drugim piętrze Pawilonu I po obecnym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie przeznaczona na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Wcześniej jednak, pomieszczenia te przejdą gruntowny remont. – Zakres prac obejmuje roboty budowlane oraz przebudowę sieci elektrycznej i sanitarnej w pełnym zakresie, wraz z montażem medycznych modułów zasilających. Ta inwestycja nie tylko pomoże nam polepszyć usługi świadczone w zakresie leczenia pacjentów z udarem, ale przede wszystkim sprawi, że podwoimy ilość łóżek na Pododdziale Udarowym. A to niezwykle ważne, ponieważ pacjentów udarowych stale przybywa – mówi dyrektor Grzegorz Czajka.

Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Finał prac przewidziano na koniec 2021 roku. Trzeba się jednak liczyć z tym, że sytuacja epidemiczna może pokrzyżować te plany. Inwestycja będzie finansowana z kredytu zaciągniętego przez lecznicę.