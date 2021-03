Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało kolejną wiosenną ekspozycję. „Etnoilustracje – między światami. Magia obrzędów wiosennych”, to wystawa, która dostępna będzie od 14 marca w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

Etnoilustracje to zbiór bajkowych scen, które zachwycą międzypokoleniowe grono odbiorców. Projekt w unikalny sposób przybliża wątki związane z rodzimą tradycją. Prace łączą motywy graficzne, inspirowane wzornictwem ludowym, z humorystycznymi gadkami, animującymi przedstawione sceny. Te zabawne anegdoty przywodzą na myśl wieści gminne, charakterystyczne niemal dla każdej małej społeczności. Dzięki Etnoilustracjom widzowie mają szansę na nowo odkryć półfantastyczny świat zdarzeń, przedmiotów i postaci, które inspirują nas do spoglądania w przeszłość – po to byśmy mogli na nowo odkrywać teraźniejszość – wspólne miejsca, wartości i historie.

Bajkowe sceny, choć nawiązują do dawnej obrzędowości i obyczajowości, wciąż są aktualne. Odwołują się do źródeł etnograficznych, obiektów i opowieści ludzi, którzy wciąż kultywują swoje tradycje lub są z nimi silnie związani. Oprócz pięknych bajkowych scen autorstwa Moniki Michaluk i Michała Stachowiaka, zobaczycie ciekawe eksponaty etnograficzne i poznacie sylwetki twórców ludowych.

Szczegóły na temat planowanej wystawy dostępne są na stronie internetowej muzeum.