Wśród nowości pojawiło się coś dla fanów fantasy, literatury faktu, intrygujących powieści czy związanych z historią Polski lub świata. Znajdziecie także takie tytuły jak „Bezmatek” – historia opowiadająca o szalonej i zachłannej miłości między matką a córką oraz „Po co czytać klasyków” – eseje poświęcone pisarzom od Homera po Queneau (prekursora postmodernistów).

Jak sami widzicie, wybór jest bardzo duży. Dlatego zachęcamy wszystkich do przyjrzenia się proponowanym nowościom. A jeżeli wyczekiwaliście na dany tytuł, to czym prędzej zapraszamy do MBP, przy ul. Popiełuszki 10. Dostępność książek można sprawdzić w katalogu internetowym.