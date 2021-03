W Mińsku Mazowieckim odbywał się VIII Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu. Po raz kolejny świetnie zaprezentowali się reprezentanci FightSports/Kaito Stalowa Wola.

Złote medale wywalczyli: Arsen Naslyan (adult biały, waga do 64 kg), Alex Iwasieczko (junior, do 84,5 kg), Michał Sołowiej (junior, do 58,5 kg), Paweł Łokaj (U-16, do +81 kg), Nicole Ochal (U-14, do 60 kg), Emilia Naslyan (U-14, do 55 kg), Oliwia Tutka (U-16, do 73 kg), Igor Zima (junior, do 64 kg).

Srebrnymi medalistami zostali: Adrian Kaczmarek (U-16, do 46 kg), Max Kozłowski (U-12, do 30 kg), Wiktor Holc (seniorzy, adult biały, do 76 kg), Igor Gruszczyk (U-12, do 34 kg), Kacper Szczęch (U-12, do 50 kg) i Krystian Jeniec (seniorzy, adult niebieskie, 100 kg).

Na trzecim stopniu podium stanęli: Karol Sosnówka (senior, adult biały, do 64 kg), Radosław Czernik (junior, do 64 kg).

Ponadto także pięciu zawodników z dębickiego „oddziału” stalowowolskiego Fight Sports Polska, zdobywało medale w kategorii Master.

Jakub Cichoń – „brąz” w kategorii pasy brązowe i czarne w wadze 100 kg, Krystian Jeniec – „złoto” w kategorii pasy niebieskie, do 100 kg, Damian Wantuch – pierwsze miejsce w master białe 82 kg, Bartek Jeniec – pierwsze miejsce w master białe, 76 kg i Tomasz Obara – drugie miejsce w tej samej kategorii.

Także w klasyfikacji drużynowej FightSport/Kaito Stalowa Wola odniosło sukces, zajmując trzecie miejsce na 60 klubów, jakie wystawiły swoje zespoły do VIII Grand Prix Polski.