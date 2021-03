Stalowa Wola była gospodarzem XI mistrzostw województwa podkarpackiego w boksie. Na ringu ustawionym w małej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpiło się 48 zawodników z 10 klubów (Iryda Mielec, Morsy Dębica, Stal Rzeszów, Wisłok Rzeszów, Gimnasion Boguchwała, Budo Krosno, Optimus Fight Club Krosno, Legenda Jarosław, Stal Stalowa Wola Boxing Team i Ring Sikorski Stalowa Wola) oraz jeden pięściarz niestowarzyszony.

11-osobową drużynę wystawiła Stal Stalowa Wola Boxing Team – 3 kobiety i 8 mężczyzn, a trzech zawodników i 1 zawodniczkę, MKS Ring Sikorski. Mistrzostwa otworzyła w piątek wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap, a w sobotę zamknął je przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj.

Pierwszego dnia odbyło się 15 walk, w tym 6 finałowych, a w sobotę 14. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne zawody odbywały się bez udziału publiczności. Dzięki pracowni intermedialnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli wszystkie pojedynki można było oglądać i nadal można na platformie youtube na kanale Stal Boxing Team. Przed pierwszą walkę, wiceprezesi Podkarpackiego Związku Bokserskiego, Andrzej Niedziałek i Jarosław Nieć uhonorowali najlepszych zawodników i trenerów klubów województwa podkarpackiego, którzy odnieśli największe sukcesy w roku 2020.

Z naszych bokserów najlepiej w stalowowolskich mistrzostwach spisali się: Tobiasz Zarzeczny, Wiktor Majdański i Wiktor Zieliński ze Stali oraz Aleksandra Gach z Ringu Sikorski, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium i odebrali szarfy i puchary za zdobycie mistrzostwa województwa podkarpackiego. Ponadto Tobiasz Zarzeczny został wybrany najlepszym kadetem mistrzostw, a Ola Gach najlepszą zawodniczką.

Zawodniczka trenera Artura Chomiaka wystąpiła w pierwszej walce, otwierającej turniej. Pokonała przez RSC w II rundzie Wiktorię Srokowską z Gimnasion Boguchwała (kategoria wagowa do 51 kg). W pozostałych walkach piątkowych wystąpiło jeszcze sześciu zawodników obydwu stalowowolskich klubów. W finale wagi do 52 kg (kadet), Kacper Błaszczyk (Ring Sikorski) przegrał z Dominikiem Doboszem z Optimusa Fight Krosno. Po drugiej rundzie trener Chomiak poddał swojego zawodnika. W kolejnej walce, w finale kadetów w wadze do 70 kg, zmierzyło się dwóch zawodników Stali Boxing Team: Tobiasz Zarzeczny z Adamem Zarewiczem. Pewne jednogłośne zwycięstwo na punkty odniósł reprezentant kraju, wicemistrz Polski, Tobiasz Zarzeczny. Również w finale kategorii do 75 kg, rękawice skrzyżowało dwóch zaowdników Stali: Jakub Bernat i Wiktor Majdański. Wygrał ten drugi na punkty 3:0. W seniorach w półfinałowej walce w kategorii wagowej 91 kg wystąpił były zawodnik Stali Boxing Team, obecnie niestowarzyszony zawodnik, Dawid Pytlak i wygrał ze Sławomirem Fortuną z Budo Krosno 3:0.

W ostatniej piątkowej walce wystąpił senior Karol Zieliński (Stal Boxing), który w dobrym stylu pokonał w półfinale wagi powyżej 91 kg Szczepana Szmyda z Wisłoka Rzeszów 3:0.

W sobotę odbyło się 14 walk finałowych. W pięciu wystąpili nasi bokserzy. W kategorii kadet w wadze do 63 kg Bartosz Knap (Stal Boxing Team) przegrał przez RSC w II rundzie z Romanem Goletsem z Irydy Mielec, w juniorach w wadze do 69 kg, Kamil Robótka (Stal Boxing Team) uległ Michałowi Pierzchale z Morsów Dębica 0:3, a w wadze do 75 kg, Damian Barzycki (Ring Sikorski) przegrał – także jednogłośnie na punkty – z Filipem Duszą z Irydy Mielec. W kategorii senior w finale w wadze 91 kg Dawid Pytlak i przegrał przez RSC w I rundzie z Mateuszem Kubiszynem ze Stali Rzeszów, a w wadze powyżej 91 kg, Karol Zieliński (Stal Boxing Team) pokonał Adama Ziomka z Wisłoka Rzeszów 2:1.

O pechu mogą mówić: Roksana Lechoszest, Julita Białas, Julia Jakimów i Patryk Stangreciak. Cała czwórka Stali Boxing Team przygotowana była do walk, jednak w swoich kategoriach wiekowych i wagowych nie mieli rywali.

Na zakończenie mistrzostw prezes PZB w Rzeszowie, Marian Basiak wręczył zasłużonym zawodnikom, trenerom i działaczom bokserskim odznaki związkowe. Złote Odznaki Polskiego Związku Bokserskiego otrzymali znakomici byli pięściarze Stali Stalowa Wola: Władysław Wydra i Stanisław Szado, srebrne: Sławomir Łukasik (były bokser Igloopolu, trener Morsów Dębica), Wiesław Trojan (założyciel Morsów Dębica), a brązowe: Rafał Toporowski (trener Stali Stalowa Wola Boxing Team), Andrzej Rżany (urodzony w Mielcu trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw świata i ME w wadze do 51 kg, 11-krotny mistrz Polski, były zawodnik m.in. Igloopolu Dębica), Krzysztof Jakubowicz (trener Budo Krosno), Wacław Ciwiński (trener Gimnasion Boguchwała), Krzysztof Przepióra (trener Stali Rzeszów, sędzia bokserski).

Organizatorami mistrzostw był Stal Stalowa Wola Boxing Team i Podkarpacki Związek Bokserski, a odbywały się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli i Starostwa Powiatu Stalowowolskiego.

Mistrzowie XI mistrzostw województwa podkarpackiego

Juniorki: 51 kg – Aleksandra Gach (Ring Sikorski Stalowa Wola).

Młodzicy: 50 kg – Patryk Dudek (Iryda Mielec), 56 kg – Bartek Kuros (Stal Rzeszów), +76 kg – Jerzy Armatys (Iryda Mielec).

Kadeci: 52 kg – Dominik Dobosz (Optimus Fight Club Krosno), 56 kg – Jakub Prokop (Iryda Mielec), 63 kg – Roman Golets (Iryda Mielec), 70 kg – Tobiasz Zarzeczny (Stal Boxing Team), 75 kg – Wiktor Majdański (Stal Boxing Team).

Juniorzy: 60 kg – Gracjan Bałutowski (Iryda Mielec), 64 kg – Kacper Putkowski (Wisłok Rzeszów), 69 kg – Michał Pierzchała (Morsy Dębica), 75 kg – Filip Dusza (Iryda Mielec), 81 kg – Szymon Szmyd (Wisłok Rzeszów).

Seniorzy: 57 kg – Mateusz Pędrak (Morsy Dębica), 63 kg – Gabriel Blezień (Morsy Dębica), 69 kg – Fabian Sęk (Legenda Jarosław), 75 kg – Mateusz Ziomek (Wisłok Rzeszów), 91 kg – Mateusz Kubiszyn (Stal Rzeszów), 91+ kg – Karol Zieliński (Stal Boxing Team).

Najlepsza zawodniczka: Aleksandra Gach (Ring Sikorski Stalowa Wola), najlepszy młodzik – Bartek Kuros (Stal Rzeszów), najlepszy kadet – Tobiasz Zarzeczny (Stal Boxing Team), najlepszy junior – Michał Pierzchała (Morsy Dębica), najlepszy senior – Mateusz Ziomek (Wisłok Rzeszów).

Klasyfikacja drużynowa: 1. Iryda Mielec, 2. Stal Stal Stalowa Wola Boxing Team, 3. Wisłok Rzeszów.