Najlepszych Masterów 49. Plebiscytu „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2020 gościł poseł na Sejm RP, wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, który od początku swojej kadencji sprawuje patronat nad tą kategorią i który wręczył im pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W swoim stalowowolskim biurze poselskim, Rafał Weber przyjął zwycięzcę Jerzego Gancarczyka (siatkarz Stelli Mazur BHP występującej w amatorskiej lidze SWVA) oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca: Bogdana Dziubę (zawodnik Stalowowolskiego Klubu Biegacza) i Janusza Rutkowskiego (siatkarz WP-Transfer, zespołu SWVA).

– Bardzo się ucieszyłem wizytą Najlepszych Masterów, bo są to wyjątkowi ludzie. Uśmiechnięci, z pozytywnym energią, prawdziwi pasjonaci sportu, oddani temu co robią i każdy z nich powinien być przykładem dla młodszego pokolenia. Z panem Januszem Rutkowskim, mogliśmy powspominać czasy siatkarskiej Stali. Doskonale pamiętam mecze ligowe z udziałem naszego zespołu, rozgrywane w sobotę i w niedziele do południa, na które chodziłem z tatą. Bogdan Dziuba, jak również inny multimedalista masterskich mistrzostw Polski, czy Europy, Stanisław Łańcucki to prawdziwi ambasadorzy aktywnego stylu życia. Osobą, która również nie potrafi spędzać biernie wolnego czasu i swoja aktywnością zaraża innych jest zwycięzcą tej kategorii, pan Jerzy Gancarczyk. Niezwykle zaangażowany w sport amatorski, także w swoją pracę, jako nauczyciel wf-u. Naprawdę spotkanie z nimi było dla mnie wielką przyjemnością. Całej trójce gratuluję sportowych sukcesów, jak również tego, że zaskarbili sobie tak dużą sympatię Czytelników „Sztafety” – w tym miejscu podziękowania dla wydawnictwa, że podjęło się organizacji i przeprowadzenia plebiscytu – i mam nadzieję, że w następnym roku będę mógł nagrodzić i porozmawiać z Najlepszymi Masterami, ale już w normalnej konwencji, czyli na… Balu Sportowca – powiedział po spotkaniu wiceminister Rafał Weber.