Do końca marca w Centrum Caritas przy ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nas Sanem trwa kiermasz wielkanocny. Świąteczne cudeńka przygotowali na niego uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują przy Caritas Diecezji Sandomierskiej od 2006 roku. Każda praca jest wyjątkowa.

Na kiermaszu, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14, można nabyć niepowtarzalne dekoracje wielkanocne wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w pracowniach działających w placówce. Z rąk utalentowanych twórców wyszły: wianki i koszyki z wikliny, rattanu oraz witek brzozowych, pisanki z drewnianych listewek oraz płyty wiórowej, stroiki wielkanocne oraz kwiaty z bibuły i krepiny do palm wielkanocnych.

Warto dodać, że Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnością posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym. Na zajęcia uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnością z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.